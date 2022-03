Mario Zamora, revés en el PRI Sinaloa

audima

El PRI en Sinaloa vive su más profunda crisis, está reducido a su mínima expresión, sin espacios para sus cuadros y con la banca llena. Además, se encuentra en un proceso interno atascado, con una gran división y sin consenso para elegir un perfil para dirigirlo.

Con todo este panorama adverso, parecía que un perfil serio y con trayectoria como Aarón Irízar López llegaría sin problemas a la presidencia interina del PRI en Sinaloa, para calmar las aguas y organizar la renovación de la dirigencia en diciembre.

Actualmente se complicó la llegada de Aarón Irízar, hubo tres errores graves del CEN del PRI. Primero, enviaron a un delegado nacional cuestionado, con señalamientos de acoso en Durango y con la misión de quitar a una mujer de la presidencia del partido. Imagínese.

El segundo error fue colocarle a Aarón Irízar el estigma de imposición del centro, esto no es novedad en el PRI, pero el problema fue que no cuidaron las formas, no hubo trabajo previo, no se escuchó a la militancia y no tomaron en cuenta a los grupos políticos.

El tercer error fue ponerle la marca de Mario Zamora como el artífice y principal impulsor, cuando hoy por hoy, el senador es uno de los priistas con más negativos y rechazo en su partido. Además, los liderazgos del partido lo han empezado a dejar solo.

A todo esto, súmele que Mario Zamora no logró construir su propio grupo y nunca salió a agradecer a las bases priistas el apoyo que le brindaron en la campaña a la gubernatura. Tampoco supo mantener el capital político que ganó en la pasada elección, fueron más de 300 mil votos. No era cosa menor.

Sin duda, la militancia priista ha reclamado que se escuchen todas las voces y que llegue un dirigente de consenso. No son momentos de imposiciones, se debió buscar un equilibrio. Al final lo que todos buscan es tener un presidente interino que pudiera transitar con todos los grupos. Lo que menos ocupan es división.

Lástima por Aarón Irízar, que es un buen político y goza del respeto de los priistas, pero está en riesgo su imagen y podría ser el gran perdedor en caso de competir y no conseguir la dirigencia del PRI en el estado. Hasta el momento lo único seguro es que será hombre el próximo presidente interino del PRI. Así que muy atentos.

Destacado. El día de hoy comparece la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix, ante el Congreso del Estado, hay que dejar claro que juzgar el trabajo de la ASE a partir de juicios partidistas, con tintes políticos, o simplemente calificarlo con fobias sería injusto y desde luego erróneo.

¿Por qué decimos lo anterior? Porque la ASE tiene una estructura que se ha venido profesionalizando para cumplir con la tarea del Congreso del Estado como el órgano fiscalizador del ejercicio del dinero público, así que los sinaloenses pueden tener claro cómo se están aplicando los recursos.

Por cierto, la auditora Emma Félix llega a su comparecencia no solo con un trabajo sólido que la respalda, también hay que destacar que el gobernador Rubén Rocha Moya se ha mantenido muy respetuoso y hasta en su conferencia semanera ha tenido expresiones que reconocen el trabajo de la titular de la ASE.

Por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado mantiene abiertas algunas auditorías específicas en temas del uso de aeronaves de la pasada administración, el fideicomiso del SNTE 53 y de la renta de la USE. Mañana le platicamos cómo estuvo la comparecencia.

Memoria política. “Los hombres son como los vinos, la edad agria los malos y mejora los buenos”: Cicerón.