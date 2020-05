Mario Zamora y Faustino Hernández, en la marcha

Este es el momento de encabezar causas justas. Los agricultores y todos los sectores productivos están cansados de promesas sin cumplir. Sin duda, es cuando se sabrá cuáles son los verdaderos intereses de los representantes populares y de qué lado están.

Hace más de un año que los productores del valle del Carrizo y Ahome entregaron sus cosechas de maíz y trigo a la empresa Multigranos, del norte del estado, y todavía no les han pagado.

El pasado sábado llegó la gota que derramó el vaso, los productores hicieron una marcha que inició en el parque Carranza y culminó afuera de la casa del empresario de Multigranos, en Los Mochis.

Al frente de la manifestación de los productores agrícolas para exigir el pago de las cosechas estuvieron el senador Mario Zamora Gastélum y el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández.

Por su parte, el senador sinaloense Mario Zamora señaló que desde hace mucho no se veía una manifestación tan grande por las calles de Los Mochis en un tema que es de justicia.

Además, hizo un llamado a todas las autoridades a que se sumen a esta lucha social, porque son cientos de familias que con mucho esfuerzo entregaron hace más de un año un producto de su trabajo y que porque una persona en particular no quiere, no paga.

El diputado local y líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández, afirmó “esto no se vale. Cuánta gente de nosotros no está muriéndose de hambre, tiene cartera vencida, no ha sembrado por falta de un crédito. Nada más queremos justicia”.

Al final de la manifestación, los productores acordaron poner como fecha límite el próximo viernes para que el empresario inicie los pagos; de lo contrario, tomarán las bodegas y sacarán los granos.

Otra cosa para destacar es que el respaldo de Mario Zamora y Faustino Hernández no es de ese día, desde febrero un grupo de legisladores hicieron frente común para respaldar las acciones de defensa que emprendan los productores afectados por Multigranos.

En este frente se encuentra el senador Mario Zamora; el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández; y los diputados federales Alfredo Villegas y Fernando García. Un grupo plural.

Recordemos que desde hace tres meses este frente acordó sumar esfuerzos para que las 200 familias de agricultores que están siendo afectadas por la falta de estos pagos alcancen finalmente una solución en el menor plazo posible. Así que, atentos.

Medidas. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, salió a aclarar el tema de las despensas embodegadas. En un video informó que el DIF local está entregando las despensas casa por casa a las personas más necesitadas.

Asimismo, Estrada Ferreiro presentó la bodega del DIF municipal y aseguró que “está limpia, no hay ratas ni cucarachas, como dicen perversamente algunas personas que, desde luego, vamos a tener que proceder contra ellas por difamar a las instituciones”.

El alcalde de Culiacán aclaró que se reparten las despensas a personas de casas humildes, no a personas que tienen carros en las cocheras o con casas de dos plantas. Buscan priorizar a la gente que tiene más necesidad.

Agenda. El pasado sábado se realizó el foro Jóvenes PAN, con el que buscan la reactivación de las juventudes panistas en Sinaloa. La videoconferencia y el evento los organizó Luis Ángel Guatimea, presidente nacional de Nada nos Detenga.

Muy pendientes de este joven, porque es muy activo y tiene mucha presencia a nivel nacional. Es de los cuadros frescos del Partido Acción Nacional y seguramente estará muy presente el próximo año.

Memoria política. “La juventud es el momento de estudiar la sabiduría; la vejez, el de practicarla”: Jean-Jacques Rousseau.