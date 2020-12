Morena Sinaloa: sin dirigencia, sin candidato y sin rumbo

Sin seriedad y sin respeto a su militancia, un chiste llamado “encuesta” ha sido la elección interna de Morena para elegir a sus candidatos a gobernador. En el caso de Sinaloa no han sido capaces de poder revelar el nombre del ganador o ganadora de esta medición.

Por enésima ocasión se dice que el día de hoy podría salir el nombre del abanderado de Morena a la gubernatura de Sinaloa, pero como no tienen seriedad ni transparencia, no es posible adelantar si habrá reunión o si cancelarán todo de última hora, menos sí habrá “humo blanco”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Del resultado o metodología de la encuesta mejor ni hablamos, es el secreto mejor guardado de la dirigencia morenista. De hecho, si tuvieran que revelarlo mediante acceso a la información, júrelo que lo reservan por diez o veinte años.

Casi por nada en los últimos dos años Morena junto al PRD han sido los partidos menos transparentes del país, así lo revelan análisis nacionales en los que sobresalen estos partidos por tener diez recursos de revisión por cada cien solicitudes de información.

En Guerrero y Sinaloa se ha estirado la liga al límite, se mantiene en suspenso el anuncio del elegido, se les enredó tanto la elección interna que ya están en un riesgo inminente de fractura en los dos estados.

Los grandes cuestionamientos son: ¿por qué no dan el resultado de la encuesta?, ¿qué tan difícil es anunciar quién ganó o salió arriba de las preferencias de los sinaloenses o guerrerenses, según sea el caso?, ¿qué esperan?

Lo que es una realidad es que se les hizo “bolas el engrudo”, no tienen candidato y eso no les permitió formar una alianza en Sinaloa, tiene amenazas del Partido del Trabajo de no lograr ni candidaturas comunes, y el Verde mejor tomó su propio camino.

En Sinaloa siguen creciendo los rumores, que están a la espera de completar la cuota de género, que hay lucha de Monreal contra Ebrard por sus candidatos, que hay injerencia de Julio Scherer Ibarra en la designación y hasta que hay desinterés por ganar Sinaloa. Todo ya podría ser creíble.

Hasta donde se sabía los escenarios pintaban de la siguiente manera: primero, la designación sería para el candidato natural, Rubén Rocha; segundo, por cuota de equidad de género iría Imelda Castro; tercero, para Luis Guillermo Benítez, amigo del presidente. Pero en la última reunión subieron formalmente a la contienda a Gerardo Vargas.

Así que en el cuarto escenario podría ser el que salga arriba de las preferencias entre Rubén Rocha, Imelda Castro, Químico Benítez, Jesús Estrada, Yadira Marcos y Gerardo Vargas.

Muy atentos, porque si hoy no hay designación o anuncio oficial, el próximo jueves es la fecha límite para informar al Trife si será hombre o mujer el abanderado de Morena en Sinaloa, eso dará una clara señal.

Elecciones. Por el otro lado, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD se estaría dando a conocer el próximo año, del 20 de enero en adelante, y la señal será clara, porque renunciará o pedirá licencia unos días antes el elegido.

Las cartas están en el escritorio del gobernador Quirino Ordaz, de ahí saldrá el abanderado de la alianza. Sabemos que también los nombres de los candidatos a diputados locales y federales ya están listos para palomear, salvo algunas negociaciones de última hora. Los que están en total reserva son las alcaldías. Pendientes.

Memoria política. “Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada”: Antoine de Saint-Exupéry.