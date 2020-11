Morena arranca con encuestas para gubernaturas

El próximo domingo inician las encuestas para elegir a los quince candidatos a gobernador de Morena, de los cuales siete deberán ser mujeres. Los resultados se darían a conocer hasta la segunda semana de diciembre. En una primera etapa los candidatos a la gubernatura serían nombrados coordinadores de la elección en su respectivo estado y tendrían funciones de puente directo con la dirigencia nacional de Morena.

El mismo presidente de Morena, Mario Delgado, ha explicado que las encuestas definirán a estos coordinadores estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que son las figuras que postularían para las quince gubernaturas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tenemos información que en Sinaloa aparecen en la encuesta los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, así como el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Hasta el momento son esos nombres, veremos si suman otros. Muy atentos.

Cuentas. Durante su segundo informe legislativo los diputados federales del PRI Erika Sánchez y Alfredo Villegas, así como el senador Mario Zamora, lamentaron que el presupuesto de egresos para el 2021 no tenga ningún apoyo nuevo para la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura ni para las micros y pequeñas empresas.

También señalaron que en dos años del Gobierno de Morena se observa una alta concentración de poder en el centro y en una sola persona. Además, de que siguen en el afán de desmantelar las instituciones y programas sociales.

El pasado fin de semana los diputados federales de Morena también presentaron su segundo informe, pero no hubo difusión ni convocatoria oportuna al evento. Algo similar pasó con los priistas que dejaron todo en manos de su partido y personalmente no tuvieron acercamiento. ¿Será que no hay mucho que informar?

Sinaloa. Durante el segundo día de la Cumbre de Negocios en Mazatlán, el gobernador Quirino Ordaz Coppel llamó a aprovechar la vecindad con Estados Unidos para apuntalar el crecimiento y desarrollo de México.

Asimismo, adelantó que soplan nuevos vientos en la política de ese país, pues el pueblo americano ha expresado su voluntad por un cambio, de tal manera que obliga a replantear los términos en materia de relación, y es algo que no se debe dejar pasar.

Así que interesante el mensaje que manda el gobernador sinaloense sobre el ambiente y nuevo panorama político en Estados Unidos.

Destacado. El senador y líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, estuvo el día de ayer en Culiacán, también estuvo en el evento el coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda.

Ahí presentaron a nuevos integrantes del partido, entre los que destacan el exsecretario de Pesca, Sergio Torres Félix, así como Martín Heredia, Miguel Ángel Camacho y Roberto Cruz. Pendientes de los que se sumen en las próximas semanas.

Agenda. El diputado federal del PAN, Carlos Castaños, adelantó que a partir de hoy y hasta el 15 de noviembre el país deberá contar con un Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

El legislador adelantó que se ocupa un presupuesto que permita comenzar la recuperación de la crisis económica, atender la emergencia de la pandemia y actuar con transparencia eliminando asignaciones directas.

Castaños agregó que urge dar una seguridad en educación apoyando la continuación de las Escuelas de Tiempo Completo. Además de darle prioridad a la salud, educación, economía, campo y seguridad pública.

Memoria política. “Alguien puede salir de la masa, pero esto no cambia nada; así que eso debemos tener en cuenta socialmente: las masas serán siempre las masas”: D. H. Lawrence.