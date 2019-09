Muchos informes, pocos resultados

Parecieran tres años, pero ayer apenas fue el primer Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Comentamos esto porque causó gran polémica que en la lona del presídium decía: tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México.

Hay una explicación simple, para el Gobierno federal el primer informe fue a los primeros 100 días, el segundo fue el pasado 2 de julio en el aniversario de la elección y el tercero fue ayer 1 de septiembre, el oficial y el tradicional.

Evidentemente no había mucho que presentar y la jugada fue maestra, desviaron la atención y marcaron la agenda, los comentarios se enfocaron en descifrar ese mensaje del tercer Informe, que de hecho tampoco fue para el pueblo, sino para la clase política y la élite empresarial que estuvieron en primera fila. Al estilo priista.

Lo que se tiene que reconocer es la creatividad y astucia que ha tenido el Gobierno federal y el presidente López Obrador para marcar la agenda, desde la mañana con la conferencia le dan cause a la información y han sido unos maestros para desviar los temas espinosos.

Los números son fríos y no mienten, ahí están. El tema de violencia sigue presente, récord de homicidios dolosos, superando a sus antecesores, la Guardia Nacional pareciera que no tiene estrategia y no inhibe los delitos.

Lo más preocupante es la economía, que no crece, está en cero, estancada. Mientras que los empleos han caído, factores que al tiempo traerá que aumente la pobreza. Sin dejar de lado que no se está apoyando a productores agrícolas y pesqueros. El tema del subejercicio es gravísimo, este impacta directamente en las delegaciones federales en los estados que están paralizadas.

Mediáticamente ha pegado muy fuerte el desabasto de medicamentos, en especial para los niños con cáncer, en este tema las declaraciones de los funcionarios federales han sido indignantes, pareciera que las autoridades no tienen sentido social y están deshumanizadas.

Lo más importante al final del informe será que el presidente y su gabinete se sienten a analizar la situación real, sin maquillajes, sin distractores y logren hacer una crítica constructiva, rectifiquen, porque tienen tiempo, apenas inicia el Gobierno y mantiene amplio respaldo ciudadano. Definitivamente los ciudadanos necesitan estabilidad y autoridades responsables.

Como lo hemos comentado, la mejor evaluación será en las próximas elecciones del 2021, cuando los ciudadanos califiquen en las boletas electorales el desempeño del Gobierno federal, así como a sus presidentes municipales y diputados. Pendientes, porque seguramente para ese año ya irán como 12 Informes de Gobierno.

Oposición. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo la tarde de ayer una reunión con los gobernadores priistas para evaluar el primer Informe del Gobierno federal.

En el encuentro estuvo el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que junto a Alfredo del Mazo, del Estado de México, son parte de los más cercanos a la dirigencia del CEN priista.

El día de hoy darán a conocer su postura. Lo más esperado es saber cuál será la línea que maneje el nuevo dirigente del PRI Alito Moreno; será clave porque se sabrá si serán una verdadera oposición o prefiere ser un aliado. Muy, pero muy atentos.

Respaldo. Durante reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien salió a la defensa de los productores agrícolas fue el senador sinaloenses Rubén Rocha Moya.

El legislador solicitó que se publique el acuerdo de los productores de maíz con la Secretaría de Agricultura que establece como ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos de tonelada del grano.

La defensa tuvo resultados, y el titular de Hacienda se comprometió a que el acuerdo sea publicado a la brevedad posible. Esta medida, sin duda, dará certidumbre a este sector agrícola.

Memoria política. “La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo”: Napoleón I.