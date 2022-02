PAN Sinaloa, falsas esperanzas

audima

Con la nueva dirigencia del PAN en Sinaloa parecía que venía un cambio por lo menos de nombres y rostros, todo indicaba que se iba a refrescar, posiblemente hasta renovar y dar paso al relevo generacional, pero desafortunadamente todo sigue absolutamente igual. Además, el partido se mantiene cerrado.

Todo lo anterior quedó confirmado con los resultados de la pasada sesión del Consejo Estatal del PAN en donde eligieron a los nuevos miembros de la Comisión Permanente y aprobaron a Jorge Antonio González como tesorero del Comité Directivo de Sinaloa.

De manera muy acertada en la columna Tercer Piso de esta casa editorial señalan que con los mismos de siempre, la presidenta del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio, pretende levantar al partido de la tremenda derrota que sufrió en la elección del año pasado. Sin duda, es una herencia de la pasada dirigencia, pero los panistas no le depositaron en vano la confianza.

Definitivamente no se ve cómo puedan levantar al PAN en Sinaloa, siguen cerrados como si todavía fueran la segunda fuerza política, ya no gobiernan ningún municipio y solo tienen una diputada local. La crisis es alarmante y parece que no han aprendido nada.

Muy atentos porque es muy mala señal que no abran espacios para ciudadanos y que el panismo siga con los mismos políticos desgastados, seguramente su interés son las pluris, que en cada elección son menos. Otro problema grave es que el PAN sigue sin aprender a comunicar y peor aún sin saber escuchar.

Semanera. El gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión en la Ciudad de México previo a la visita del presidente López Obrador el próximo domingo a Mazatlán, así que la conferencia semanera estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Enrique Inzunza. Este es un claro mensaje de quién es el segundo hombre de a bordo.

Por lo pronto, con la confirmación de que se realizará el Carnaval de Mazatlán mañana sesionará en el puerto la Mesa de Construcción de la Paz Estatal, aquí afinarán el operativo de seguridad para el evento en el que se están coordinando los tres niveles de las autoridades de Seguridad y Fuerzas Armadas. Mientras que el operativo de sanidad estará a cargo de la Secretaría de Salud, Coepriss y Ayuntamiento de Mazatlán.

Polémica. Vaya que levantó “polvadera” el comentario que hizo en sus redes sociales el exgobernador Quirino Ordaz Coppel sobre su preferencia al equipo de las Águilas del América que jugaron contra el Mazatlán FC. El periodista deportivo David Faitelson cuestionó al exmandatario por mostrar simpatía por el rival del local y publicó “que no lo escuche Ricardo Salinas”.

Posteriormente, respondió Ricardo Salinas Pliego diciendo que claro que leyó el comentario y que es el más gran defensor de la libertad, lo cual incluye que su amigo Quirino Ordaz le vaya al Club América. Aunque también reconoció que el exgobernador construyó un gran estadio para que su equipo Mazatlán FC juegue en el puerto sinaloense. Al final perdieron las Águilas el juego.

Destacado. El pasado fin de semana dos integrantes de la élite empresarial, Ernesto Coppel y Armando Guzmán, acompañaron a conocer el nuevo proyecto de Fernando Pucheta en el que busca apoyar a las familias mazatlecas con su clínica de terapia y rehabilitación llamada Vida. Así que tuvo invitados de lujo.

Definitivamente es un gran respaldo para el expresidente municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta, porque muestra que sigue más vigente que nunca y está construyendo. Esta es una manera diferente de hacer política desde la filantropía y verdadero apoyo social. Ya no son tiempos de los políticos que hacen campaña entregando despensas, este es otro nivel.

Memoria política. “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo”: Winston Churchill.