PAN Sinaloa, sin festejo ni liderazgo

El Partido Acción Nacional cumple 80 años, llega como la segunda fuerza política a nivel nacional, pero definitivamente en el caso particular de Sinaloa no tienen nada que festejar, tiene una minibancada de dos diputados pluris y solo un presidente municipal.

El nuevo presidente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, dio a los panistas sinaloenses una pequeña esperanza de cambio, la cual solo duró unas semanas, porque ha demostrado que es más de lo mismo.

Lo que ha sido muy claro es que están pasivos ante su militancia, desconectados de las causas ciudadanas y no han querido ser oposición ni en temas locales ni nacionales.

Además, es evidente que no han hecho ningún cambio de fondo. Los pocos militantes panistas que todavía siguen leales empiezan a desesperarse y ocupan acciones contundentes.

Así que no tiene tiempo la dirigencia del PAN, debieron llegar con un plan de trabajo y una estrategia clara, pero hasta el momento no hay nada. Así que los panistas de Sinaloa este año no tienen razones para festejar, a pesar de los 80 años de la fundación de su partido. Triste situación.

Celebración. El día de ayer se llevó acabo la conmemoración del 209 Aniversario del Grito de Independencia. Por la mañana en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno se realizó el izamiento de bandera.

Por la noche estaba programado que el gobernador Quirino Ordaz Coppel encabezara la Ceremonia del Grito de Independencia en Palacio de Gobierno, que hasta la tarde de ayer al cierre de esta columna ya pintaba para una muy buena asistencia.

El mandatario estatal se esperaba que estuviera acompañado de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, sus hijos y su gabinete, así como autoridades de los Poderes Judicial y Legislativo. Mañana le platicamos los detalles finos. Pendiente.

Destacado. En la política nacional, hoy por hoy, el personaje más destacado y de mayor nivel es el coordinador de la fracción mayoritaria del Senado de la República, Ricardo Monreal. Esto lo ha dejado claro por su gran oficio político y por la capacidad para negociar con todas las fuerzas y convertirse en el líder del Senado.

Además, el día de ayer envió un gran mensaje. Publicó: “Culpar a otras personas de los errores propios es la enfermedad más antigua y precoz del infantilismo de izquierda. Lo advirtió Vladímir Lenin hace casi cien años. Siempre actuaremos con ética y responsabilidad, pero entiendo las motivaciones políticas y maniqueas del momento”.

El tuit del senador es de altísimo nivel político. Cabe mencionar que está lleno de mensaje, como un llamado a la unidad y a tranquilizar las aguas de la política nacional, que han estado muy movidas. De pasada, endereza el barco y manda señal de estabilidad, confianza y de que ya saben con quién se puede negociar para logra acuerdos. Atentos.

Evento. El pasado sábado, el diputado priista Faustino Hernández presentó su primer informe de actividades legislativas. Tuvo casa llena en la Cruz de Elota, en donde llamó a los diputados locales y federales a luchar la rentabilidad y certidumbre del campo mexicano.

Lamentó que el sector se ha visto muy afectado por la reducción al presupuesto por parte del Gobierno federal. Ahí pidió dejar los colores partidarios y unirse por un bien común: el bienestar de quienes dependen de la actividad agropecuaria y pesquera.

El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias agradeció el respaldo del gobernador Quirino Ordaz Coppel y recordó el apoyo de 22 mil bolsas de semilla para igual número de hectáreas, que se traduce en una derrama económica de más de 170 millones de pesos, con tan solo una inversión estatal de 14 millones de pesos.

Memoria política. “La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia”: John Ruskin.