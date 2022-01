Pedro Lobo, liderazgo social en Culiacán

audima

El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, unió a todos en su contra, el día de hoy a las 9:00 de la mañana se organizó una protesta y bloqueo de la avenida Obregón, así que tome las medidas.

Hasta el día de ayer la información es que locatarios del centro, pepenadores, jubilados y las viudas de policías estén manifestándose enfrente del Ayuntamiento de Culiacán, para denunciar los abusos que ha hecho el gobierno de Estrada Ferreiro.

La protesta masiva estará siendo respaldada por el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, que ha abanderado estos movimientos, hoy por hoy el joven legislador es de los políticos con más sentido social y que no ha dejado de apoyar las causas sociales.

El día de ayer en sus redes sociales, Pedro Villegas Lobo publicó que mañana (hoy) el pueblo de Culiacán le va a demostrar a Ferreiro que no van a seguir tolerando sus abusos. Así que se espera una movilización masiva, muy pendientes porque puede ser un parteaguas.

Seguramente el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, estará denunciando que es una campaña en su contra, pero en el fondo debería abrirse y escuchar a todas las voces, ha tomado decisiones como abogado, se le olvida que es servidor público.

También podrá decir que es política la manifestación, pero todos los ciudadanos que estarán movilizándose mañana defienden su causa y no deben ser tratados con autoritarismo. En el caso de los locatarios del centro y otros sectores sabemos que el gobernador Rubén Rocha tuvo que intervenir durante la campaña porque les podría costar electoralmente.

Sin duda, debe ser muy difícil hasta para el gobernador Rubén Rocha transitar con un alcalde como Estrada Ferreiro que no respeta jerarquías políticas y no escucha razones, por ejemplo, se le ha dicho que el proyecto de metrobús no es viable por el costo y han buscado aplazarlo, pero para él es una lucha de poder.

De hecho, en el presupuesto del 2022 se le planteó al presidente López Obrador que se le diera prioridad a los programas sociales en lugar del metrobús, lo cual fue respaldado por el Ejecutivo, pero ya parece una obsesión del alcalde de Culiacán.

Lo que es una realidad es que la relación del alcalde Jesús Estrada con el gobernador Rubén Rocha y los diputados de Morena está muy mal, hay confrontación y una pelea frontal. También hemos hecho la pregunta ¿quién lo respalda? Así que muy atentos.

Agenda. El día de hoy, el Pleno de Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tendrá sesión solemne para elección de presidencia del periodo 2022-2024. La transmisión será a las 2:00 de la tarde por las redes sociales de la Ceaip.

Hay que destacar el gran trabajo que ha hecho el actual presidente de la Ceaip, José Alfredo Beltrán Estrada, sin duda, es muy destacada su labor. Mucho cuidado porque sería un retroceso que en la elección intervenga el secretario de gobierno, Enrique Inzunza, porque ha sonado que quiere imponer a su comisionado.

Por cierto, la doctora Ana Luz Ruelas en su columna en esta casa editorial señaló que es probable que gane José Luis Moreno López, quien llegó cuestionado y recomendado por el exgobernador Quirino Ordaz y podría tener el voto de la consejera Liliana Campuzano por orden del secretario de Gobierno, Enrique Inzunza. Está en riesgo la autonomía de un organismo más, muy peligroso.

Memoria política. “La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso”: Miguel de Cervantes.