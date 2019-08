Primer informe: cero en economía

En una semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendrá su gran evaluación: presentará su primer Informe de Gobierno. Desde ayer inició la promoción oficial.

Durante la campaña de promoción del informe el Ejecutivo nacional destaca que en los primeros meses de Gobierno no han aumentado el precio de combustibles, los impuestos, ni la deuda pública.

Durante el spot dice: “no es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no han aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública”.

Además, agrega que aumentaron el salario mínimo en 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años, y también han aumentado los apoyos a la gente más humilde.

Otro dato relevante para calificar el arranque de Gobierno de López Obrador es la evaluación del Inegi, que señala que en el segundo semestre del presente año el crecimiento económico fue de 0.0 por ciento. Reprobado en economía.

Al final, la verdadera evaluación del presidente López Obrador vendrá en el 2021, cuando haya elecciones intermedias, ahí se verá la realidad y la percepción de la ciudadanía. Veremos si los mexicanos le siguen dando su confianza o si viene el voto de castigo.

En el caso de Sinaloa, habrá elecciones a gobernador, alcaldes y diputados. Sin duda, será una buena prueba; los ciudadanos podrán calificar el Gobierno en la boleta electoral, como lo hicieron con el expresidente Enrique Peña Nieto, en su caso lo castigaron severamente.

Respaldo. Con una megarrodada ciclista de más de 2 mil participantes, el gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró la modernización de la carretera Culiacán-Imala. La obra tuvo una inversión de 184 millones de pesos, lo que vendrá a mejorar el corredor turístico.

Cabe destacar que se le vio con gran condición al gobernador del estado y a su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, que recorrieron más de 16 kilómetros en bicicleta. También estuvieron rodando los secretarios: Carlos Gandarilla, de Desarrollo Sustentable; Juan Alfonso Mejía, de Educación; y Oscar Pérez, de Turismo.

Destacado. El secretario de Pesca de Sinaloa, Sergio Torres Félix, se anotó un tremendo triunfo al lograr que se incrementaran los recursos del programa de sustitución de motores marinos para los pescadores ribereños del estado.

El presupuesto autorizado asciende a 25 millones de pesos para reponer 250 motores, lo que vendrá muy bien para los pescadores sinaloenses que inician en septiembre la temporada de captura de camarón.

Recordemos que Sergio Torres encabezó las protestas para exigir que el Gobierno federal cumpliera con el presupuesto y un mayor apoyo a los pescadores de Sinaloa. Así que muy atentos, porque el titular de Pesca ha sido muy efectivo y se ha convertido en gran respaldo para el gobernador Quirino Ordaz.

Agenda. El día de hoy regresan a clases más de 500 mil alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria en todo Sinaloa. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tendrá evento de inicio del ciclo escolar en Culiacán y Los Mochis.

Asimismo, el mandatario estatal anunció que se invertirán 120 millones de pesos para mejorar infraestructura y equipamiento de las escuelas. Dicho monto se aplicará en la segunda mitad del año como parte del complemento del presupuesto de 326 millones de pesos destinado para este año a mejoramiento de los planteles educativos.

Memoria política. “En realidad las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento”: Julio Cortázar.