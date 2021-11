¿Quién tiene la confianza de Rocha?

Una de las funcionarias claves del gabinete ampliado que hasta el momento no ha tenido manejo ni ruido mediático es la jefa de la oficina del gobernador, Cynthia Gabriela Gutiérrez López. No es un cargo menor y la joven no es muy conocida en el estado, pero tiene un gran perfil.

Cynthia Gutiérrez estuvo en el Senado con Rubén Rocha, ahí se ganó la confianza y mostró que tiene capacidad. Además, cuenta con una gran trayectoria, ha trabajado en el Gobierno federal en secretarías como Turismo y Relaciones Exteriores, así como la experiencia legislativa en la Cámara de Diputados y Senadores.

Desde antes de la campaña nos habían comentado de una joven talentosa en el Senado que estaba haciendo un gran trabajo con Rubén Rocha y que seguramente se la iba a traer a Sinaloa. Como parte de su currículum destaca que estudió Ciencias Políticas en la UNAM.

De entrada, es la colaboradora de mayor jerarquía en la oficina del gobernador y del gabinete ampliado, así que están bajo su cargo y es jefa directa del secretario particular y los coordinadores Administrativo, Comunicación, Estrategia Digital, Asesores, Atención Social y Giras.

Con lo anterior llegamos a lo medular, aquí está uno de los grandes mensajes que manda el gobernador Rubén Rocha en su gabinete y arranque de gobierno, juzgue usted mismo. Primero, ese puesto se decía sería para Alejandro Higuera Osuna, al no llegar a la Secretaría de Turismo se le manejó para ese cargo porque a todas luces la Secretaría Particular era poca cosa para el coordinador general de campaña.

La gran pregunta es ¿por qué no se lo dieron? Digan lo que digan es una señal contundente y clara. Posiblemente falta de confianza o algo no le gustó al gobernador Rubén Rocha durante la campaña o en el proceso de transición. Es más, nunca figuró entre los funcionarios de primer nivel durante la presentación de gabinete. Hasta ahí.

Sabemos que Cynthia Gutiérrez estuvo en el primer círculo de confianza en campaña de Rubén Rocha, era de las pocas integrantes que tenían acceso al war room, al igual que la ahora secretaria de Bienestar, Ruth Díaz Gurría.

Otro punto a favor de Cynthia Gutiérrez es que logró tener liderazgo entre los integrantes del equipo de campaña. Nunca dividió y siempre respetó jerarquías, lo que confirmó que debía ser la persona de mayor confianza y manejar las llaves del Tercer Piso. No es un perfil político y tal vez no estará en la escena pública, pero es una mujer resolutiva y de todas las confianzas del gobernador.

Destacada. Otra mujer brillante que se suma al gobierno de Rubén Rocha Moya es la doctora Estela Robledo Conde, será la nueva directora del Centro de Autismo del Sinaloa, el cual está a cargo del DIF Sinaloa, lo que la hará una colaboradora directa de Eneyda Rocha Ruiz.

Con esto se manda un gran mensaje de que la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, se está rodeando de profesionales de primer nivel y grandes perfiles, como su director general, el doctor Cuitláhuac González. Así que van en serio y harán un trabajo de calidad. Acertados nombramientos, se la augura éxito a la hija del gobernador.

Por cierto, desde ayer se empezaron a dar a conocer los nombramientos de las subsecretarías y direcciones de primer nivel. Nos comentan que los cambios en el gobierno de Sinaloa serán en todos los niveles hasta jefaturas. Así que refrescarán casi en su totalidad los mandos en Sinaloa. Seguramente respetarán a los perfiles técnicos y del servicio profesional de carrera. Muy atentos.

Memoria Política. “En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer”: Margaret Thatcher.