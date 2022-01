Ranking del gabinete de Rubén Rocha

audima

¿Quién es quién en las redes sociales en el gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya? Para empezar, el mandatario pone el ejemplo y tiene más seguidores que todos sus colaboradores, por ejemplo, en Twitter cuenta con 22 mil 978 y en Facebook llega a los 120 mil 529. Actualmente, son imprescindibles estas plataformas y son de los principales canales de comunicación, así que no es cosa menor.

El titular de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda es el secretario del gabinete más popular en las redes sociales. En Twitter tiene 9 mil 647 seguidores y en Facebook rebasa los 100 mil. Además, sus publicaciones tienen niveles muy altos de reacciones, lo que muestra el impacto y la gran influencia con la que cuenta. Así que es el líder indiscutible.

En segundo lugar, en Twitter está el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, con 3 mil 176 seguidores; en tercero, la secretaria de Bienestar, Ruth Díaz Gurría; y en cuarto, la titular de Educación, Graciela Domínguez Nava, con mil 227. El resto tiene menos de mil y utilizan sus cuentas principalmente para retuitear mensajes del gobernador y no generan información, así que no están comunicando.

En Facebook, después de Héctor Melesio Cuen Ojeda, en segundo lugar, está la secretaria de Educación Pública, Graciela Domínguez Nava, con 8 mil 572 seguidores; tercero, la titular de Turismo, Rosario Torres Noriega, con 3 mil 106. Siguen: Jaime Montes Salas, de Agricultura, con 2 mil 940; Emilia Guerra, de Pesca, con 2 mil 901; Teresa Guerra, de las Mujeres, con mil 526, y Javier Gaxiola Coppel, de Economía, con mil 230.

Los secretarios que no figuran y están totalmente reprobados porque no están teniendo una influencia son: el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega de Finanzas, y José Luis Zavala Cabanillas, de Obras Públicas, ninguno tiene impacto y lo peor es que no les interesa comunicar a pesar de estar en dependencias claves.

Para medir la importancia de las redes sociales en la sociedad, hace diez años el 50 por ciento de los sinaloenses estaban conectados. Actualmente todas las nuevas generaciones viven en las plataformas digitales, toman clases en línea, tienen reuniones, hay conferencias y hasta fiestas. De ese tamaño es la influencia.

Muy atentos porque los secretarios que no están “conectados” no están informando y no tienen influencia, así que su trabajo tiene menor impacto. En lo que respecta al gobernador Rubén Rocha hay que reconocer que tiene un buen equipo de redes y estrategia digital. Ahí interactúa diariamente y está informando a los sinaloenses lo que hace por el estado.

El mejor ejemplo de gobernar e informar desde las plataformas digitales es el presidente López Obrador, marca la agenda desde una conferencia transmitida por las principales redes sociales, desde ahí logra convertirse en tendencia diariamente y controlar la percepción. A nivel nacional Twitter se ha convertido en la gran mesa de debate político y a veces hasta en la “Santa Inquisición”.

Mazatlán. Hablando de impacto en redes sociales, el día de ayer el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, advirtió en sus cuentas que circula información falsa sobre la renta de sillas para el desfile del Carnaval. Así que aclaró que esas actividades no están permitidas.

Asimismo, ante las presiones de la posible cancelación, el Químico Benítez aprovechó para darle aire al evento, señaló que aún falta un mes para el Carnaval de Mazatlán y que en su momento se informará sobre el desarrollo de este. Seguramente le apuestan a que bajen los contagios de covid-19 en unas semanas más.

Memoria Política. “Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo”: André Gide.