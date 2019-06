Reciben con protestas a AMLO

Entre manifestaciones y algunas porras se dividió el recibimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Los Mochis el día de ayer.

Un numeroso grupo de vecinos de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Topolobampo, Paredones, El Muellecito y Los Mochis esperaron al mandatario para protestar en rechazo a la planta de amoniaco del puerto de Topolobampo.

También transportistas de carga realizaron plantón con camiones enfrente de la unidad deportiva Aurelio Rodríguez de Los Mochis, en donde fue el evento de entrega de tarjetas que encabezó el presidente López Obrador.

La inconformidad de este sector es porque particulares siguen haciendo los acarreos de granos, principalmente de trigo, a las diferentes bodegas y solicitaron que les aclaren que tanta legalidad tiene que el ferrocarril haga los acarreos al puerto de “Topo”.

Los productores agrícolas cuestionaban que no les han traído respuestas concretas a sus demandas, por decirlo de manera suave, pero la realidad es que no han querido responder ni escuchar a los productores. Entre los señalamientos de los inconformes está que el presidente no conoce la realidad del campo sinaloenses y culpa a los funcionarios.

Entre las mantas de protesta también destacó una que decía: “Convenio histórico Infonavit-Municipio desperdiciado por la falta de voluntad política”. Esta era de un grupo de ciudadanos de Los Mochis que exigían al presidente López Obrador que resuelva el problema de falta de casa a crédito accesible.

La cereza en el pastel de las protestas en la visita del presidente de la República a Los Mochis fueron los trabajadores despedidos de las dependencias federales, algunos señalaban que le habían dado el voto a AMLO y les pagaron corriéndolos. Así las cosas.

En el evento oficial, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que más de 320 mil sinaloenses serán beneficiados con los distintos programas integrales de Bienestar.

Recordemos que el Ejecutivo nacional arribó desde Tijuana, en donde tuvo un mitin para festejar que llegaron a acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos y no se impondrían los aranceles.

Entre los compromisos del Gobierno mexicano es reforzar la seguridad de la frontera sur, se debe cumplir con la ley y respetar derechos humanos. Es innegable que hacía falta que hubiera regulación y orden.

Lo que no gustó en Tijuana fue la participación y discurso de líderes religiosos durante un evento republicano. Hubo marea de comentarios en contra en las redes sociales.

Por cierto, los gobernadores de los estados estuvieron en el presídium acompañando al presidente de la República. También legisladores de Morena y el PRI asistieron a arropar al Gobierno federal y la gran hazaña de evitar los aranceles, que el día de hoy hubieran iniciado.

Sinaloa. Como adelantamos hace una semana, la diputada Gloria Himelda Félix asumió la dirigencia estatal de la CNOP. El evento estuvo muy concurrido y recibió el respaldo de todos los sectores priistas.

Con esto se refuerza la bancada del PRI en el Congreso del Estado, porque además de la CNOP, sus diputados lideran la CNC, Fundación Colosio y el Oempri. Quiere decir que desde la fracción parlamentaria priistas se mueve la estructura del partido. Pendientes.

Memoria política. “Un camino de mil millas comienza con un paso”: Benjamín Franklin.