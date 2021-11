Rocha pone orden en la ‘casa’

Dos grandes mensajes envió Rubén Rocha Moya el día de ayer desde Mazatlán en su conferencia “Semanera”; primero, el gobernador es él; y segundo, el poder no se comparte, menos se cogobierna. Así que mostró el carácter y de pasada deja claro que no lo van a chantajear, menos un subordinado. Más claro ni el agua.

El fin de se semana el gobernador Rubén Rocha puso orden en la “casa”, el viernes resolvieron las protestas de los trabajadores de salud y el domingo, le quitaron la mayoría al PAS en el cabildo de Mazatlán, para destrabar los nombramientos del alcalde Luis Guillermo Benítez.

Hasta la noche de ayer, la información en el Tercer Piso era que no había presentado la renuncia el secretario de Salud, como corrió el rumor desde la mañana y que oportunamente lo descartó el mismo gobernador Rubén Rocha. Algo similar se dijo del secretario particular. Al parecer todo fue un “borregazo”.

En este tema hay que decirlo con todas sus letras, nadie le renuncia a un gobernador, menos en el primer mes de su mandato. Así que esté seguro de que podrán presentar las renuncias que quieran, pero el único que dice cuando se van es el mismo mandatario, para ser claros los renuncian.

Las aguas empezarán a tomar su cause, el gobernador Rubén Rocha mostró su nivel político y su gran experiencia, resolvió los dos brotes de inestabilidad que empezaban a ocasionar turbulencias en el arranque de la administración. Al final se quedarán como grillas y pelea de grupos que buscan el poder.

Lo que debe ser verdaderamente grave es que el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza, y el alcalde Luis Guillermo Benítez se quedan chicos ante el tema, demostraron que no tuvieron estatura para resolver el problema. El gobernador tuvo que asistir personalmente a Mazatlán a intervenir y poner orden.

Por cierto, hay que señalar que Rocha Moya mostró su descontento por las declaraciones del presidente del PAS, Víctor Corrales Burgueño, ese fue otro mensaje y ese capítulo no se ha cerrado. Vendrá el cese o seguirán las confrontaciones, eso lo sabremos más pronto de lo que imaginamos.

En Sinaloa viene una “paz política”, veremos cuánto dura porque todo indica que hay varios integrantes del gabinete estatal y jefes de grupos políticos que no están cómodos, pareciera que hay acuerdos que no les cumplieron o no les fue como esperaban.

Muy atentos porque el gobernador Rubén Rocha no deberá echar en saco roto que no tiene un operador político eficaz ni un equipo resolutivo, ocupa sumar asesores y aliados de nivel, por el momento está sólo y tendrá que resolver los problemas personalmente, así quedó claro con las crisis más recientes.

Sinaloa. Muy acertado el nombramiento de José Domínguez Rodríguez como director de Gobernabilidad Democrática, sin duda, es un tema que domina, cuenta con amplia trayectoria en el servicio público. Además, Pepe Domínguez es un hombre forjado en la izquierda. Seguramente le irá muy bien y será un elemento clave para el secretario de Gobierno y el mismo gobernador.

También rindió protesta el día de ayer Óscar Loza Santos en la dirección de la Política Estatal de Derechos Humanos, el joven tiene toda su vida conociendo este tema, su papá que lleva el mismo nombre es el defensor de los derechos humanos más reconocido del estado. Así que es otro nombramiento muy sobresaliente.

Memoria Política. “Para triunfar es necesario, más que nada, tener sentido común”: Napoleón.