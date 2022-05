Rocha y Estrada, cara a cara

audima

La mañana de ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya coincidió con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro en el evento de la primera piedra de la ampliación del Aeropuerto de Culiacán. En el presídium los sentaron lejos, pero hubo acercamiento y platicaron.

El gobernador Rocha se vio con gran temple, sin gesto negativo, estoico y el trato fue como si nada sucediera, hasta platicaron y sonrió. Disfrutó el momento, como lo hacen los que saborean la victoria.

Por otra parte, el presidente municipal, Jesús Estrada ni con el cubrebocas pudo ocultar la desesperación, esa necesidad de cercanía, sus gestos gritaban por una oportunidad, pero su soberbia lo llevó a un camino en el que ya no hay retorno.

El juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro sigue avanzando de manera normal en el Congreso del Estado y la muestra es que el día de ayer, empezaron las comparecencias de los testigos ante la Comisión Instructora.

Así que el proceso no se suspende y continúa, hay que aclarar que el Consejo de la Judicatura Federal sólo establece que mientras no se resuelva el amparo que interpuso Estrada Ferreiro no podrá ser destituido de su cargo de presidente municipal.

El día 25 de mayo tendrá la audiencia para definir si se le otorga la suspensión definitiva o procede. Así que la suspensión no es contra el juicio político, solo contra la destitución que como aún no llega a esa etapa el proceso, por lo tanto, el procedimiento no se detiene, de hecho, sigue sin ninguna implicación.

Otro dato importante para destacar es que hay dos juicios políticos en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el amparo que sale ayer en la Judicatura Federal para que por el momento no sea destituido del cargo sólo aplica para uno de los casos.

Mensajes. El presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, lo dice seguro y con todas sus letras “yo no me voy a salir”. Tal vez, lo dice porque no puede ser destituido de su cargo hasta que el juez de distrito resuelva de manera definitiva el amparo.

Los mensajes negativos para Estrada Ferreiro. Primero, luego de reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llegando a Sinaloa revienta contra diputados y el gobernador, quiere decir que no hubo arreglo ni respaldo.

El segundo, el pasado viernes, estuvieron en Culiacán el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y el líder de los diputados morenistas, Ignacio Mier, no tuvieron ninguna atención con el alcalde Estrada, ni siquiera le contestaron una llamada.

El tercero, el miércoles, en sesión de cabildo resolvieron por mayoría que es improcedente la petición del gobernador para que retiren la controversia constitucional de la homologación del pago de la pensión a viudas de policías. Fue la última declaratoria de guerra o, mejor dicho, “patadas de ahogado”.

Justicia. Los activistas sinaloenses condenaron el asesinato del maquillista profesional Alexander Millán el día de ayer afuera de su domicilio. Además, hicieron un enérgico llamado a la Fiscal del Estado, Sara Bruna Quiñonez para que se esclarezca el caso y castiguen a los culpables.

Destacado. Muy acertado nombramiento de Gabriel Ballardo en la secretaría técnica de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. El experimentado político y exdirigente del STASE estará haciendo equipo con Antonio Castañeda. Seguramente le irá muy bien en su nuevo cargo.

Memoria Política. “Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas”: Bertrand Russell.