Rubén Rocha: ‘Vamos a soltarle la rienda al caballo’

Durante un evento en El Diez en el municipio de Culiacán, el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, fue contundente al afirmar que en la carrera por la gubernatura de Sinaloa no van a frenar y le van a soltar la rienda al caballo porque quieren lograr un triunfo contundente con el apoyo de la ciudadanía.

Rocha Moya adelantó que no van a permitir ni un clarito para los que lo quieren alcanzar, para que no los “relojen”, como lo hacen los que corren caballos porque empiezan a frenar el caballo para que no les tomen el tiempo. Todo esto en referencia a que no aflojarán el paso ni la campaña.

Asimismo, el abanderado morenista se comprometió a que desde el primer día de su mandato tendrá un Gobierno honesto y austero en el que no se gastará el recurso en cosas frívolas e innecesarias, al contrario, se invertirá en las principales necesidades de los sinaloenses.

Por cierto, el pasado fin de semana estuvo en Sinaloa el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio “Nacho” Mier, acompañó al candidato a la gubernatura Rubén Rocha, a quien desde hace varios años le ha dado todo el respaldo y han hecho equipo político.

Cabe mencionar que Nacho Mier ha sido de las piezas claves en el camino de Rocha hasta la candidatura al Gobierno de Sinaloa, a pesar de estar coordinando a los diputados federales de Morena, también es de los encargados de la elección en Sinaloa. Muy atentos porque es una de las figuras de más peso dentro del partido a nivel nacional.

Elecciones. Otro político de nivel nacional que estuvo en Sinaloa fue el presidente del PRD, Jesús Zambrano, que llegó a acompañar al candidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum, el evento más fuerte fue en Guasave en donde reunieron a figuras de izquierda del estado y sumaron a la diputada de Morena Flor Miranda.

Sabemos que de manera discreta también se sumaron más morenistas de Guasave y del municipio de Sinaloa, fueron importantes cuadros que están en desacuerdo con la designación de las candidaturas.

También el día de ayer anunciaron que los candidatos a presidentes municipales de Choix, Omar Contreras por el Verde y Julissa Fierro por el Partido del Trabajo declinaron a favor de Mario Zamora.

Siguiendo con Guasave y con molestias dentro de Morena por las designaciones de las candidaturas, está en duda cómo queda la situación de la alcaldesa Aurelia Leal que está sumamente enojada porque la bajaron del lugar número uno de las listas de diputados pluris. Al tiempo.

Navolato. Quien ha prendido muy bien su campaña es el candidato a la presidencia municipal por el PRI, Rigo Mejía, nos comentan que están muy bien posicionado en las preferencias, así que no lo pierdan de vista. Además, es de los jóvenes que participan en la campaña.

Otra joven que nos aseguran que va muy bien es Merary Villegas, que busca reelegirse como diputada federal por el distrito 7 de Culiacán. Se le ha visto recorriendo colonias y ha sido muy exitosa en los cruceros, sin duda, la candidata de Morena entendió muy bien cómo hacer campaña.

Hay que señalar que han sido muy interesantes los debates de candidatos a diputados locales, por ejemplo, el distrito 15 de Culiacán el rival a vencer fue Victoria Sánchez a quien criticaron muy fuerte. Mientras que Héctor Orrantia de la alianza PAN, PRI y PRD mostró nivel político y se enfocó en propuestas.

Entre las sorpresas agradables fueron Mario Eduardo Rodríguez Kato de Fuerza por México y Samantha Trujillo de Movimiento Ciudadano, definitivamente en el distrito 15 hay muy buenas opciones electorales. En Mazatlán, nos tocó ver el debate por el distrito 22 en donde Elsy López mostró que, es la que tiene más experiencia y mejor preparación.

Memoria Política. “La soledad es la gran talladora del espíritu”: Federico García Lorca.