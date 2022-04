Rubén Rocha muestra fuerza y liderazgo en Morena

audima

La tarde de ayer arribó a Culiacán el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en el aeropuerto lo recibió el gobernador Rubén Rocha Moya, posteriormente tuvieron una comida privada. Nos dicen que hubo mucha cortesía política, pero sobre todo se nota la cercanía y confianza.

No hay que ser adivino para saber los temas que abordaron, los obvios son la revocación de mandato, Reforma Eléctrica y la agenda legislativa en Sinaloa. Pero los dos grandes pendientes de fondo son la alianza con el PAS que se encuentra en etapa muy ríspida y el juicio político del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro que está en stand by.

En política no existen las coincidencias, así que la presencia de Mario Delgado no es solo al evento de cierre de campaña por la consulta de revocación de mandato del domingo. El dirigente nacional de Morena viene a Sinaloa, primero a respaldar al gobernador Rocha y segundo, por instrucciones de Palacio Nacional para resolver los dos temas pendientes.

Tenemos información que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, tendrá una cena privada en el Club Sinaloa con los diputados y alcaldes del estado. Les pondrá las cartas sobre la mesa, les dará observaciones y desde luego, bajará la línea del presidente López Obrador. Así que hablarán con Estrada Ferreiro y posiblemente se calmen las aguas.

En cuando al PAS, simplemente lo borraron del mapa, demostraron que no ocupan alianza, así quedó en evidencia el día de ayer en el evento de cierre de campaña previo a la consulta de revocación de mandato del próximo domingo. Hubo miles de asistentes, todos con los colores de Morena y mostraron un tremendo músculo político.

Al evento asistieron todos los presidentes municipales, diputados y los principales personajes de la 4T en el estado, pero el evento fue del gobernador Rubén Rocha, demostró que es el líder de Morena en Sinaloa. Seguramente en ese sentido será el reporte que lleve Mario Delgado a Palacio Nacional.

Por cierto, se confirma que hay dos funcionarios verdaderamente cerca y de confianza del gobernador Rubén Rocha, hablamos del secretario de Finanzas, Enrique Díaz, que lo acompañó al aeropuerto a recibir a Mario Delgado y el otro es el titular de gobierno, Enrique Inzunza, que no se les despegó en el evento, atendiendo gestiones y pendientes.

Así que esos varios integrantes del gabinete que se sienten con aires de grandeza deberán empezar a poner los pies en la tierra porque no están, no se ven y no se sienten. No dude que más tarde que temprano lleguen los primeros ajustes en los puestos de primer nivel, la guillotina está afilada y lista.

Por lo pronto, el reporte es que fue exitoso el evento de cierre de campaña de apoyo al presidente López Obrador, con una enorme asistencia, fue un calentamiento de motores y una prueba de lo que viene en el 2024, seguro hubo toma de nota de los asistentes, sobre todo porque muchos estarán en campaña en 2024. Muy atentos.

Destacado. Los morenistas más activos durante el evento de cierre de campaña de respaldo a AMLO el día de ayer en Culiacán, fueron: los alcaldes Luis Guillermo Benítez de Mazatlán y José Paz López Elenes, así como la diputada federal Merary Villegas y los locales, Jesús Ibarra y Verónica Avilés. Una especial mención al joven Cirilo Celis que fue parte de los organizadores.

Memoria Política. “El que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo”: Nicolás Maquiavelo.