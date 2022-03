SNTE 27 “castiga” a alumnos

audima

Los padres de familia están con el “grito en el cielo” porque una vez más se suspenderán las clases por protestas del sindicato de la Sección 27 del SNTE, recordemos que la semana pasada fue un día, ahora serán dos, este jueves 10 y viernes 11.

La manifestación será en todo el estado en las escuelas federales en donde se suspenderían las clases. La convocatoria viene del secretario general del SNTE 27, Genaro Torrecillas López, que señala que la Sepyc ha incumplido el pliego de peticiones, así que se declaran en paro total de labores de actividades presenciales y virtuales.

En el pasado paro de labores hubo escuelas que no acataron la instrucción del sindicato, y los maestros acudieron a dar clases, recibiendo a los alumnos de manera normal, no descarte que suceda lo mismo. Hay que decir que los padres de familia ya están desesperados por tanto retraso que viene por la pandemia del covid-19 y ahora no se pueden regularizar por las protestas de la dirigencia del SNTE 27.

La principal molestia de la dirigencia del SNTE 27 va directamente contra el subsecretario de Educación Básica del Estado, Horacio Lora, acusan de suplantación de la gestión y acción sindical; así como la violación constante a los derechos de los trabajadores, con acciones represoras fuera de la norma y legislación educativa.

Otras de las denuncias que señalan es la unilateralidad de las decisiones administrativas que buscan romper con la unidad solidaria de la educación; y que funcionarios ejercen medidas administrativas sin conocimiento de la realidad, también acusan de amenazas y que reprimen a los trabajadores.

Al final del documento, el dirigente Genaro Torrecillas le pidió a los padres de familia comprensión y respaldo. Justifican que en situaciones más críticas, como la pandemia, han cumplido con el compromiso de educar.

Lo que es una realidad es que la cúpula sindical del SNTE 27 no está interesada ni en sus maestros ni en los alumnos; si fuera así, no privarían de las clases a los niños sinaloenses que están en una crisis educativa por la pandemia y que les urge regularizarse.

Es una verdadera irresponsabilidad que en cuanto se permiten las clases presenciales, por la baja de contagios de la pandemia, el sindicato de la Sección 27 presione con paro de labores. El fondo es político, es una lucha de poder contra las autoridades estatales; no tienen por qué pagar los alumnos. Muy atentos, porque los padres de familia han dicho ya basta, quieren clases para sus hijos.

Lamentablemente, el modus operandi del sindicato de maestros es con presiones para buscar beneficios políticos en la cúpula, a esto hay que agregarla que en secciones sindicales, como el 53 del SNTE, se vive un cacicazgo eterno que parece nunca terminará. Actualmente vive una grave crisis educativa por la pandemia y lo que menos ocupan los estudiantes es que no haya clases. Ojalá los padres de familia se hagan escuchar. En cuanto a la lucha de poder entre la Sepyc y el SNTE 27, posiblemente logren un arreglo pronto, pero, como siempre, los únicos perdedores son los niños.

Destacado. El Congreso del Estado eligió a cinco consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado que estarán en el cargo honorífico por un periodo de dos años. Los nuevos consejeros son: Alba Victoria López Salazar, Zulma Yudith Gastélum Valdez, Cristal Ilenia Ochoa Monzón, Mario Eduardo Rodríguez Kato y Luis Rubén Amaro Rodríguez.

Agenda. El día de hoy, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, estará de visita en Culiacán. Tendrá rueda de prensa a las 11:30 horas y estará acompañada de los diputados locales del partido. Seguramente habrá nota, seguiremos la gira y le contamos mañana.

Memoria política. “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”: Nelson Mandela.