SNTE 53, ¿peligra el cacicazgo?

Por fin le pusieron un alto a la dirigencia en turno del SNTE 53, el rompimiento con la Sepyc es muy buena señal porque indica que ni la secretaria de Educación, Graciela Domínguez, ni el gobernador, Rubén Rocha Moya, se dejarán chantajear ni van a caer en las presiones.

No es un secreto que el SNTE 53 tiene décadas manejado por un grupo político que goza de control absoluto y se ha ganado la fama de que solo ven por sus intereses, no los de los maestros. De la elección de los secretarios generales, mejor ni hablamos, es claro que son cuotas y cuates.

La forma es fondo, así se debe leer el reciente rompimiento del dirigente del SNTE 53, Fernando Sandoval, y la titular de Sepyc, Graciela Domínguez, sobre todo porque apenas va poco más de un mes de iniciada la actual Administración. Otro elemento para considerar es que el gobernador respalda a su funcionaria. Será una lucha de poder a poder.

La justificación del rompimiento fue que el Gobierno quiere entrometerse en la asignación de plazas laborales, no habría mucho que escarbar cuando salga la verdad. El grupo que controla el SNTE 53 está jugando sus cartas y quiere marcar los límites rápido. Saben como presionar, si no, que le pregunten al PRI cómo en cada elección les exigen candidaturas y amagan con formar su propio partido.

Muy atentos, porque ya debe estar muy cerca la renovación de la dirigencia del SNTE 53, a días o semanas, seguramente eso no tiene nada que ver, no vayan a pensar mal o será que peligra el cacicazgo. Lo que es una realidad es que el gobernador Rubén Rocha conoce perfectamente el magisterio, cómo están sus sindicatos y los intereses que representan, sabe bien en dónde está parado.

Magisterio. Los que no se durmieron y dieron madruguete en la elección de su nuevo secretario general fue el SNTE 27. No le dieron tiempo al nuevo Gobierno de nada, así no podían influir ni tener mano. La línea de Edén Inzunza fue contundente a favor de Genaro Torrecillas, de la planilla naranja. El resultado ya lo conocen, amplio triunfo.

Los mecanismos de elección podrán ser a modo y mantendrán el poder, pero lo que no han cambiado es la realidad, los maestros del estado están desprotegidos y olvidados por esa cúpula que está más preocupada por mantener el control.

Destacado. ¡Ahora sí no entendemos nada! El fin de semana, los priistas realizaron su asamblea nacional, en donde se definieron de centro izquierda, progresista y no quieren nada de los neoliberales ni lo extremos políticos, lo curioso es que forma parte de una alianza con el PAN y PRD. ¿Será que quieren cambiar de aliados?

En el evento que encabezó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, participaron más de 3 mil delegados, en donde acordaron entre las prioridades definir el proyecto de país, la estrategia política, así como los nuevos tiempos y retos del partido. Fue notoria la ausencia de la vieja guardia priista, hubo relevo generacional o hay división.

Sean peras o sean manzanas, los sinaloenses que asistieron fueron la diputada federal Paloma Sánchez, el senador Mario Zamora; la dirigente del PRI Sinaloa, Cinthia Valenzuela; así como Gómer Monárrez, Hecbel López, Érika Sánchez, Jesús Ramírez, Mónica López, Paola Gárate y Maru Medina, de hecho, la delegación del estado tuvo una comida.

Agenda. Hoy, a las 10:00 horas, será la conferencia Semanera del gobernador Rubén Rocha Moya en el auditorio de Palacio de Gobierno. Todo indica que estará muy interesante, así que muy atentos y le platicamos con detalle mañana.

Memoria política. “El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios”: Séneca.