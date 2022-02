SNTE 53 vs Rocha, pelea frontal

audima

Con todo respondió el secretario general del SNTE 53, Fernando Sandoval, no se guardó nada y sigue la pelea frontal contra el gobernador Rubén Rocha Moya tras los señalamientos que hizo en la conferencia Semanera, en donde pediría al Congreso del estado una auditoría para el fideicomiso del dicho sindicato por estar turbio.

El dirigente sindical se plantó en conferencia en la mañana de ayer y soltó todo. Fernando Sandoval aseguró que nunca la sección 53 ha sido sumisa ni subordinada del Gobierno del Estado y le mandó un mensaje a Rubén Rocha, le dijo que nunca los verá de rodillas. Esto por decir lo menos porque fueron durísimas declaraciones.

El lunes lo primero que pedía Rubén Rocha fue que no se le diera entrada a la versión de que su gobierno está manejando el tema del fideicomiso para entrometerse o tener alguna injerencia en la elección de la próxima dirigencia del SNTE 53. Sin embargo, Fernando Sandoval fue de las principales acusaciones que hizo al señalar que no tiene metida la mano, sino el brazo y todo el cuerpo.

En su defensa, que seguramente fue planeada y afinada durante toda la tarde y noche del lunes, el dirigente del SNTE 53 afirmó con papel en mano que no maneja de manera directa los recursos del SIAP sino que son administrados por el estado, por un comité técnico que es integrado por seis personas del sindicato y del gobierno.

No se podrá negar que Fernando Sandoval mostró que tiene carácter y que está dispuesto a toparse de frente con el gobernador y su gabinete, no es cosa menor abrir un frente de este tipo, las consecuencias pueden ser mayúsculas y sin precedentes, con manifestaciones y acciones nunca vistas en el estado. Este sería el peor escenario y no le conviene a nadie.

En lo que parece que coinciden Sandoval y Rocha es en que se lleve a cabo una investigación a fondo, que llegue hasta las últimas consecuencias y se haga la auditoría para que el sector magisterial conozca la realidad y se castigue a los responsables.

Muy atentos porque el tema del fideicomiso del SNTE 53 es muy espinoso, hay muchos gobiernos involucrados, está muy turbio y seguro hay figuras de la cúpula política enredadas, así que esta confrontación entre Fernando Sandoval y Rubén Rocha solo está moviendo las aguas y empezarán a salir los verdaderos intereses y los verdaderos involucrados.

Destacado. En la conferencia semanera Naranja, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres se subió al ring y declaró que apareció como por arte de magia el fideicomiso que administra el edificio de la USE.

Asimismo, Sergio Torres fue más allá y exigió que se esclarezca a quien le deben los cheques de la renta del inmueble, que transparenten a nombre de quién está y quién lo está cobrando. Al tiempo.

Congreso. Los aspirantes que cumplieron los requisitos para los cinco cargos de consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado comparecerán el día de hoy y mañana. Así que deberán presentar sus proyectos de trabajo y justificar porque deben asumir el cargo. Pendientes a este proceso.

Agenda. En el mes de marzo se llevará a cabo en Culiacán las populares conferencias globales TED talks, en lo local es TEDxHumaya en donde fue seleccionado el presidente de Sinaloa Incluyente, Tiago Ventura como uno de sus ponentes. Sin duda, es una gran distinción y reconocimiento a su trayectoria y lucha.

Memoria Política. “Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino”: Henry David Thoreau.