Se hundió la bancada de Morena

Ni el Titanic se hundió tan rápido como la unidad en la bancada de Morena en el Congreso de Sinaloa. Ayer, la operación cicatriz fracasó, fue un desastre, hubo una encerrona de tres horas, y salieron sin acuerdos; al contrario, hubo jalones y ataques personales.

El día de mañana habrá una segunda reunión para tratar de llegar a un acuerdo sobre la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena y la presidencia de la Jucopo; ayer simplemente no hubo nada.

Hasta el momento, la actual coordinadora de Morena, Graciela Domínguez, mantiene el respaldo de Horacio Lora, Emilia Guerra, Rosario Romero, Marco Zazueta, Ocadio García y Yeraldine Bonilla.

Hay otro grupo, los que habían votado por nueva coordinadora y se terminaron arrepintiendo de última hora, que fueron Francisca Abelló, Alma Rosa Garzón, Florentino Vizcarra y José Crespo.

Y los que definitivamente son un bloque opositor son Cecilia Covarrubias, Victoria Sánchez, Juan Ramón Torres, Pedro Villegas Lobo, Gildardo Leyva, Rosa Inés López, Mariana Rojo, Adriana Zárate y Jesús Palestino.

Cabe destacar que hay dos diputados que ya fueron expulsados de la fracción parlamentario de Morena, son Apolinar García y Fernando Mascareño.

El día de ayer, Graciela Domínguez habría perdido otra aliada a Flora Isela Miranda que no apoyó su destitución, pero tras la pasada reunión fue de las que salieron más raspadas y vetadas. Además, no descartaba su salida del grupo.

Muy grave situación. El saldo es totalmente negativo, hay un daño irreversible en la bancada de Morena, están completamente divididos y la crisis sigue creciendo. La fractura podría dejarlos tan debilitados que perdieran el control del Congreso.

Aquí hay un ingrediente adicional, el manejo de crisis fue una calamidad, no hubo control de daños, siguen sin reaccionar, ¿en dónde están todos los asesores y la estructura del Congreso que debería arropar y apoyar a su líder?

No hay dudas que cuando algo empieza mal, termina peor, no es un secreto que Graciela Domínguez se cerró, nunca escuchó las críticas y su equipo no le funcionó. Hubo tiempo para los ajustes, sabía de las fallas, pero no hizo nada. Ahora pasa por la peor crisis política que se haya visto en el Congreso de Sinaloa.

Muy atentos con la reunión de mañana, seguramente habrá fuerte operación política al interior de Morena, si buscan mantener a la coordinadora con presiones, seguramente solo aplazaran lo inevitable. Al tiempo.

Sinaloa. Crece el malestar en el sector pesquero, los han dejado a su suerte sin apoyo de la federación y ahora hasta el Gobierno del Estado no les ha pagado diez millones de pesos. Ya se acaba el año y temen que los dejen “colgados” con las deudas.

Nos comentan los pescadores que se endeudaron con créditos, con proveedores, con la compra de artes de pesca y han llegado al cierre del año sin poder pagar, de tal manera que están esperando que el gobernador Quirino Ordaz y el secretario de Pesca, Sergio Torres les cumplan lo prometido.

El grupo de pescadores señalan que ya tuvieron reunión con el gobernador la semana pasada y todavía no han logrado una fecha para que les paguen los diez millones, sin duda, no son cualquier cosa.

Ojalá no dejen olvidado el sector pesquero del estado, que está en una gran marginación y sumido en una grave crisis con deudas, y cada año con menos ganancias. Muy atentos.

Memoria política. “El capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso”: Mahatma Gandhi.