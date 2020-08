Se tambalea la unidad del PRI

En un hilo está la unidad y las lealtades en el PRI en Sinaloa. Cada día empiezan a salir más frentes y grupos de disidentes. Para muestra, un botón: hay señalamientos de dos presidentas municipales priistas cuyos funcionarios están operando para otros partidos.

El pasado sábado la queja fue de priistas de El Fuerte, en la que exigen al dirigente estatal, Jesús Valdés, que haga un recuento de lealtades a la presidenta municipal, Nubia Ramos, quien además de atravesar por una fuerte crisis de gobernabilidad, tiene funcionarios que están jugando para el lado de RSP.

Entre las denuncias está que hasta el padrón del PRI se llevaron algunos cercanos a la alcaldesa de El Fuerte. Definitivamente, desde hace tiempo se han prendido los focos rojos en el tricolor por desbandadas; algo similar ocurre en Badiraguato, pero aquí el apoyo es para Morena.

En el PRI tendrán que hacer un examen de lealtad a presidentes municipales, porque pareciera que ya están preparando la salida, pero del partido. Seguramente en la dirigencia ya tienen muy claro este panorama.

Así que empieza a dejar de ser un secreto, y priistas levantan la voz ante lo que podría venirse, una desbandada. Tiene un enorme reto el presidente del PRI Sinaloa, Jesús Valdés. No será cosa fácil mantener la unidad. Así que, muy atentos.

Respaldo. Quien se sumó a la lucha de los pescadores sinaloenses es el senador Mario Zamora. Lamentó que Conapesca esté prácticamente desaparecido, sólo pagando nóminas; además de que no se ve, no se siente y no están cercanos.

Asimismo, Zamora llamó al Gobierno federal y al presidente de la República a voltear a ver al sector pesquero para buscar una alternativa entre los pescadores, sector productivo y Gobierno para seguir echándolo para adelante.

El legislador sinaloense señaló que parte del problema de la pesca en el estado es por la falta de estímulos fiscales por parte del Gobierno federal. Recordó que se han perdido más de un millón de empleos, así exhortó a la conciencia porque le están pegando en el corazón a un sector tan importante en Sinaloa y en todo México.

Por cierto, el fin de semana estuvo muy activo Mario Zamora. Se reunió con el exalcalde de Culiacán Aarón Rivas y posteriormente tuvo un encuentro con el coordinador de los diputados del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez. Un día después estuvo con los integrantes de la Federación Estatal de Propietarios Rurales, que dirige Melchor Godoy, y también los acompañaron Pedro Herrera y Pedro Araujo. Estuvo haciendo un llamado a la CFE solicitando mejor tarifa para Sinaloa y cerró con el anunció de que se suma a la lucha de los pescadores. Fin de semana muy productivo.

Destacados. Quienes también han fortalecido su presencia en redes sociales y mantiene fuerte movimiento son el secretario de Pesca, Sergio Torres, y el diputado federal Alfredo Villegas. Han estado muy presentes; al parecer aceleraron sus actividades.

Al diputado Alfredo Villegas se le ha visto con una imagen más fresca y con una campaña en redes completa. Mantiene muy presente la familia; sin duda, es de los políticos más experimentados, así que no dude que se meta a la pelea en el 2021.

Mientras que Sergio Torres no descansa ni un solo día, mantiene los recorridos en los campos pesqueros y entrega de apoyos en las colonias vulnerables. Ya recorrió todo el estado varias veces.

PRD. Uno de los perredistas más activos del estado es Francisco Juárez, que el pasado fin de semana fue electo consejero nacional y lo ratificaron como secretario de Asuntos Electorales de la Dirección Ejecutiva Estatal. Así que continuará como una de las voces más representativas del PRD. Pendientes.

Memoria política. “Cuando me llevan la contraria, despiertan mi atención, no mi cólera; me ofrezco a quien me contradice, que me instruye. La causa de la verdad debería ser la causa común de uno y otro”: Michel de Montaigne.