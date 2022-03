Secretarios, desconectados de la “Semanera”

audima

La conferencia “semanera” del gobernador Rubén Rocha Moya sigue posicionándose como un gran ejercicio para comunicar sus acciones, obras y agenda de trabajo. Es muy positivo porque se ha convertido en un espacio de apertura a los medios locales. Además de que ha logrado marcar la narrativa de gobierno. Sin duda, es exitosa.

Lo negativo de este gran ejercicio de apertura a la información es que la mayoría del gabinete estatal no muestra interés por esta conferencia, empezando porque no la comparten y no se conectan para seguirla en vivo, a pesar de que se manda la línea de gobierno y desde ahí Rubén Rocha manda instrucciones.

Otra situación lamentable es que los secretarios, ni viendo aprenden, porque mientras Rocha atiende a medios por más de una hora y contesta preguntas, los “servidores públicos” se cierran a brindar información o dar a conocer sus acciones. Es más difícil entrevistar a los secretarios, esto podría causar un desgaste en el gobernador con el tiempo, cuando la función debería ser protegerlo.

En una conferencia, el gobernador cuestionó si sus funcionarios y colaboradores veían la “semanera”, a lo que rápidamente su jefa de comunicación, Adriana Ochoa, le respondió que sí. De hecho, este fue un mensaje clarísimo de que deben estar atentos, por ejemplo, el día de ayer los secretarios que compartieron la transmisión fueron Rosario Torres de turismo; Javier Gaxiola, de Economía, y Jaime Montes, de Agricultura.

También otros funcionarios estatales muy activos en redes sociales y que se mantienen conectados a las transmisiones de la semanera y la comparten puntualmente son Joaquín Landeros, Óscar Loza Santos, Rodolfo Valenzuela, Saúl Meza, Cynthia Gutiérrez y Óscar López, este último con un gran manejo de redes sociales.

La secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega, compartió la semanera de ayer, pero adicionalmente hay que decir que tiene un gran manejo de redes, las utiliza para promocionar los atractivos del estado y donde visitar, genera muchas reacciones y tiene muy buenas fotos, sabe comunicar. Debería asesorar a sus compañeros de gabinete.

El titular de Economía, Javier Gaxiola, sigue ganando seguidores y cuenta con buen manejo de redes, en especial Facebook, compartió la transmisión de la semanera y la mayoría de sus publicaciones son para destacar al gobernador. También Jaime Montes, de Agricultura, está pendiente de las actividades del gobernador y es activo en redes.

Quienes están desligados de la agenda del gobernador Rocha y prefieren tener publicaciones personales son la secretaria de Educación, Graciela Domínguez; Ruth Díaz Gurría, de Bienestar; Flor Emilia Guerra, de Pesca, y Héctor Melesio Cuen, de Salud, que se nota la lejanía con el gobernador porque la última publicación juntos fue el 7 de marzo.

Muy particularmente es lamentable que el área con más potencial del gobierno para promocionar lo que están haciendo, como es Obras Públicas, su titular, José Luis Zavala, no está interesado en comunicar, se ha mostrado como un secretario cerrado e inaccesible. Ojalá no se le haya subido.

El gabinete estatal no debe echar a saco roto la pregunta del gobernador de quiénes escuchan su conferencia semanera, no descarte que esté tomando nota, porque todo suma y muchas inacciones restan. En el caso de Rubén Rocha, su manejo de redes es impecable, sabe comunicar y, sobre todo, posicionar su narrativa. Así que, atentos.

Destacado. El día de ayer, el diputado Sergio Mario Arredondo presentó iniciativa a la Ley de Pensiones del estado, en la cual establecerán como falta administrativa grave la omisión de enterar ante el IPES las cuotas y aportaciones que se realizan a los trabajadores, con esto buscan brindarles certeza jurídica.

Memoria política. “En política, la línea recta es la más corta”: Benito Juárez.