Sergio Torres y su mensaje a Cuen

Los mensajes políticos continúan, durante su conferencia naranja el dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, solicitó un servicio comunitario; que alguien le avise al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén, que el pasado lunes el gobernador lo volvió a correr.

Lo anterior, viene por las indirectas de la conferencia Semanera y la circular que envió el gobernador Rubén Rocha en donde les da 48 horas a los secretarios de su gabinete para que desistan de las denuncias contra periodistas o que renuncien.

El exalcalde de Culiacán, Sergio Torres, una vez más señala que el titular de Salud estatal por dignidad debe renunciar, porque desde el Ejecutivo lo ningunean. De pasada, llamó al gobernador Rubén Rocha a tomar la decisión y destituir al funcionario estatal.

Más allá de las recomendaciones y sugerencias del dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, el mensaje es de fondo, se supone que este partido siempre ha sido aliado del PAS y del mismo Héctor Melesio Cuén Ojeda, a quien ha llevado de candidato. De hecho, se decía que en un eventual rompimiento con Morena, su ruta para el 2024 sería naranja.

Será importante preguntar qué pasó, actualmente Sergio Torres Félix es uno de los dirigentes estatales más cercanos al líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, este último supuestamente cercano a Cuén. ¿Habrá rompimiento o serán presiones para que se decida? Muy atentos.

Destacado. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) condenó el asesinato del columnista de EL DEBATE, Luis Enrique Ramírez y reclamó que los autores del homicidio deben ser llevados a la justicia.

En un comunicado expresaron que el asesinato de Luis Enrique Ramírez recuerda una vez más el alto precio que están pagando los periodistas en el ejercicio de su papel de vigilantes de la sociedad.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, recordó que esta organización internacional promueve la seguridad de los periodistas mediante campañas mundiales de sensibilización, programas de formación y con el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad.

Es muy importante que organizaciones como la Unesco condenen el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez porque se hace eco a nivel internacional en la exigencia de justicia para que no quede impune el homicidio.

Sinaloa. Con la sorpresa que sí hay presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta semana su titular José Carlos Álvarez Ortega entregó su informe anual de actividades 2021 al gobernador Rubén Rocha Moya, esto como lo marca la ley.

Hasta hace dos días era una posición totalmente desaparecida del mapa en el estado, el presidente de la CEDH no ha figurado, no tiene presencia y no se le ha visto abanderando o defendiendo alguna de las causas nobles que tendrían que encabezar.

Un ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, pero fue mediante un comunicado como organismo autónomo, no hubo una persona que diera la cara para dar el posicionamiento, menos acompañar en la manifestación para exigir justicia. De suerte no le presentó al gobernador el informe con un comunicado.

