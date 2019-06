Sigue la crisis en la bancada de Morena

El peor escenario posible para la bancada de Morena en el Congreso de Sinaloa se cumplió: el pasado martes perdieron la mayoría y el viernes los seis diputados que votaron en contra de los matrimonios dejaron de pertenecer al grupo.

La tarde del viernes en rueda de prensa el diputado de Morena Palestino Carrera informaba que junto a sus compañeros Flora Isela Miranda, Rosa Inés López, Apolinar García, Mariana Rojo y Fernando Mascareño se separan de la bancada por falta de libertad de actuación.

Es cierto que no pueden formar su propia bancada, pero rompieron públicamente, lo que viene es que no asistirán a las reuniones del grupo y estarán en rebelión contra la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Graciela Domínguez.

El impacto es fuerte porque Morena no solo perdió el poder de aprobar los temas de su agenda, también no podrá cumplir con la línea nacional y no decidiría quién es el próximo presidente de la Mesa Directiva.

De lo que no hay duda es que se encendieron los focos rojos en la cúpula nacional, perdieron un Congreso estatal y ahora nadarán contra la corriente con una bancada dividida, sin liderazgo, lo que obligará a hacer alianzas con otros partidos.

Todavía el fin de semana había posibilidades de llegar a un acuerdo, pero son menores. Veremos que llegan refuerzos de la dirigencia nacional para conciliar y rescatar la unidad de la bancada morenista.

Recordemos que los seis diputados tienen abierto un proceso en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por el voto en contra de los matrimonios igualitarios, en caso de ser expulsados del partido muy posiblemente se declaran independientes.

Otro de los factores que impactan es la falta de dirigencia estatal del partido, hay un vacío y no hay quien baje las instrucciones del nacional. Además, existe una división entre la coordinadora Graciela Domínguez y el representante del gobierno federal en Sinaloa, el coordinador de delegaciones Jaime Montes.

Las instrucciones que se han enviado del CEN de Morena y del Gobierno federal han sido ignoradas, situación que ha encendido la alerta. A todo esto, le puede agregar que no pudieron sacar una de las grandes promesas de campaña y de las prioridades de la agenda legislativa del partido: los matrimonios igualitarios. Así que muy atentos, porque todavía no cae el último out.

Debacle. La que no ha prendido es la elección interna del PRI, al contrario, parece que dividirá más al partido. Con la renuncia de José Narro, el tricolor perdió un ala de la vieja guardia.

Al parecer todo está dicho y Alejandro “Alito” Moreno va en caballo de hacienda a la presidencia nacional del PRI. Quien va a dar la pelea es Ivonne Ortega Pacheco, pero se ve muy complicado, los gobernadores priistas inclinaron la balanza a favor de Moreno.

Lo que puede ser un arma de doble filo es la votación abierta a la militancia, porque no dude que quede en evidencia la falta de interés y que las casillas de votación estén vacías o con una vergonzosa participación. Si duda, es un riesgo que podría hundir más al partido.

Gestión. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, durante la Reunión de Coordinación Regional Zona 5 Noroeste solicitó la creación de una Octava Región de la Guardia Nacional en el municipio de Escuinapa.

Dicha gestión la hizo al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño. Ahí mismo Cristóbal Castañeda resaltó el interés de contar con el despliegue operativo de la Guardia Nacional en la zona sur en el estado con la finalidad de atender las necesidades que se viven en la zona serrana, lo cual reforzaría las acciones de las fuerzas de seguridad estatales. Adelantan que Alfonso Durazo Montaño destacó la importancia de la gestión.

Federal. El Gobierno federal recaudó 56 millones de pesos en la subasta de inmuebles decomisados al crimen organizado. El evento fue el día de ayer en donde se vendieron nueve inmuebles de un total de 27. Cabe destacar que esperaban recaudar 176.5 millones de pesos.

Memoria Política. “Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria”: Mahatma Gandhi.