Última llamada a Estrada; John Ackerman en Sinaloa

La puerta del juicio político en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro está abierta. La semana pasada, el presidente de la Jucopo del Congreso del Estado, Feliciano Castro, lo dijo fuerte y claro: si las pruebas cumplen los requisitos, no hay duda de que van a proceder.

Las declaraciones del coordinador de la bancada de Morena fueron contundentes. Ya adelantan que esta fracción parlamentaria no estará escondiendo la cabeza y revisarán la documentación que entregó un grupo de ciudadanos para realizarle juicio político a Estrada Ferreiro.

El proceso va en serio, los diputados de Morena ya empezaron la revisión de las pruebas en contra del presidente municipal de Culiacán y el área Jurídica ya está en acción. De entrada, adelantan que no será un proceso rápido y que ya lleva cierta dinámica, quieren decir que va avanzando.

Por lo pronto, Feliciano Castro ya afirmó de manera categórica que van a proceder en contra del alcalde Jesús Estrada en caso de que haya pruebas, así sea compañero de partido.

Lo que es evidente y sí hay muchas pruebas es del mal desempeño del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, simplemente no hay ninguna obra representativa de su gobierno y los servicios públicos son cada vez más deficientes. A todo esto, súmele la falta de sentido social y empatía con jubilados y personas con discapacidad a las que se niega a apoyar con descuentos para el pago de servicios del Ayuntamiento. ¡Lamentable el papel!

Muy atentos, porque esta advertencia del presidente de la Jucopo y coordinador de los diputados de Morena se podría tomar como la última llamada al presidente municipal de Culiacán. Otro punto importante es que Estrada Ferreiro tiene en contra hasta al gobernador del estado.

Gabinete. A quienes también debe llamar a evaluación el gobernador Rubén Rocha Moya es a su gabinete, que, fuera de tres secretarios, el resto está quedándole a deber. Por momentos parece que el mandatario estatal es el que carga con todo y el que resuelve, lo cual puede causar un desgaste de mediano o largo plazo.

También llama la atención que en plena era digital muchos secretarios simplemente no han aprendido a comunicar ni quieren informar a los ciudadanos. Los ajustes en el gabinete siempre son una buena señal de que está detectado quiénes están fallando. Pero de este tema le platicamos de manera detallada mañana.

Destacado. El próximo 3 de abril, en Culiacán se llevará a cabo la primera Convención Estatal de Morena en Sinaloa, que será encabezada por el doctor John Ackerman. Nos adelantan que estas acciones son parte de un movimiento de militantes de base que están inconformes con la situación que vive actualmente el partido y buscan reorganizarse desde abajo.

Por cierto, este movimiento es nacional y lo encabeza John Ackerman, junto a una serie de fundadores de Morena. El evento será en el Figlostase a las 9:00 horas y será con registro previo en la página “democraciamorenasinaloa.com”. También están al frente de estas acciones ejecutivos del Comité Nacional del partido.

La molestia está tomando fuerza, buscan destituciones de dirigentes. Además, el mismo John Ackerman invita al evento que dice es con la finalidad de llegar a los morenistas que están diciendo “ya basta” y que quieren rescatar al movimiento a favor de los principios originales de no mentir, no robar y no traicionar. Estará interesante, veremos qué militantes locales asisten.

Memoria política. “El hombre de talento es naturalmente inclinado a la crítica, porque ve más cosas que los otros hombres y las ve mejor”: Montesquieu.