Wendy Ibarra se lleva la primera semana de campaña

Hace un mes entrevistamos a Wendy Ibarra y adelantamos que sería un pilar en la campaña a la gubernatura de su esposo, Mario Zamora. No nos equivocamos, a una semana del arranque, se ha convertido en el gran motor y ha logrado que, a nivel nacional, volteen a la elección de Sinaloa.

El ritmo y actividad que mantiene Wendy Ibarra es impresionante, recorre colonias, visita comercios, se sube a los camiones, canta, baila, pega calcas y tiene buen discurso. Hasta en el mercado promociona a Mario Zamora, es tendencia y ha convertido en un “big brother” el camión de campaña, que ha sido un rotundo éxito.

Seguramente la estrategia de campaña era que Wendy Ibarra se convirtiera en un soporte y que llegara al voto femenino, abarcar más terreno con una campaña doble como lo hizo Quirino Ordaz y su esposa Rosy Fuentes en la elección a la gubernatura de 2016, en donde les dio buenos resultados.

Hoy por hoy, el gran fenómeno de la campaña es Wendy Zamora. Para ser más claros, está haciendo un campañón, muy alegre, y se nota que están disfrutando, basta con seguirla en las redes para que envuelva en la dinámica. No sabemos si estaba medido que sería tal éxito, pero lo que sí tenían considerado era que le iba a entrar con todo.

Muy atentos, porque Wendy es una mujer creativa y ha refrescado la campaña, le ha dado dinamismo y llama la atención que cuando está en los cruceros ya la buscan para la selfi, eso quiere decir que ya es una influencia entre los electores. Así que, no la pierdan de vista, porque también trae buen discurso y sabe “vender” a su esposo.

Elecciones. En las alcaldías hay dos candidatos que están haciendo la diferencia. Por un lado, está en Culiacán Faustino Hernández, que ya prendió. Con una gran mercadotecnia le pegó muy bien la estrategia del sombrero. Se le ve muy activo y está haciendo buen trabajo territorial, sobre todo en cruceros.

Otro que trae una buena campaña es Eliazar Gutiérrez, que busca reelegirse en la presidencia de Navolato. Ha hecho un trabajo a pie, recorridos casa por casa, se nota que trae una estructura bien armada y pinta para que se lleve la simpatía de los morenistas, que pareciera que no tienen candidata.

Definitivamente, fue uno de los errores más fuertes de Morena, decidieron mal en Navolato y lo que les podría costar una derrota en un municipio que tenían para ganar fácilmente. Otro que no ha levantado como se esperaba es el candidato del PRI, Rigo Mejía, algo está pasando ahí.

No sólo en Navolato, en todo el estado pareciera que la estructura del PRI está apagada. En esta primera semana la percepción es que dejaron solos a sus candidatos. Faustino Hernández y Mario Zamora han salido adelante porque contaban con un equipo alterno que está sacando el trabajo. Deben estar prendidas las alertas en el tricolor.

En donde también quedó en evidencia la falta de estructura es en Morena. Los eventos se los está llevando el Partido Sinaloense, por lo menos en la gubernatura y principales alcaldías, así ha quedado en evidencia. Las banderas y asistentes van vestidos con los colores del PAS.

En Movimiento Ciudadano mantiene el paso el candidato a la gubernatura, Sergio Torres Félix. Está recorriendo el estado y mantiene en la pelea a sus candidatos de Mazatlán, Ahome, Escuinapa y Culiacán. En lo mediático ha sido muy exitoso, seguramente en los debates será protagonista.

El resto de los candidatos a la gubernatura simplemente no pintan. Se ve muy difícil que logren el registro, no hay buen panorama ni en Fuerza por México, ni en el PES, PT, Verde y RSP. Por lo pronto, empezaron muy lento y sin arrastre, los eventos que tienen están casi sin asistentes, y no es por respeto a las reglas por la pandemia.

Memoria política. “La creatividad es simplemente conectar cosas”: Steve Jobs.