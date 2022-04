¿Congreso de Sinaloa rechazaría reforma de AMLO?

audima

Mientras el Congreso de Sinaloa no aprobó reducir el número de diputados, en contra parte el presidente López Obrador promueve la eliminación de legisladores plurinominales, en su propuesta de reforma electoral plantea que con esta medida se tendría un ahorro de 24 mil millones de pesos.

En la conferencia mañanera de ayer, presentaron dicha iniciativa que se trata de una reforma constitucional y se envió horas más tarde a la Cámara de Diputados. Así que estamos hablando de que viene un proceso fuerte de cabildeo y negociaciones porque ocupan dos terceras partes y buscarán evitar el mismo destino de la reforma eléctrica.

Adicionalmente, la reforma electoral del presidente López Obrador también ocuparía la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y por lo menos en 17 congresos estatales. Los principales operadores serán el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier.

Regresando al Congreso de Sinaloa, en una total incongruencia a la política nacional, los diputados locales no permitieron que se eliminaran 10 curules, así que echaron abajo la reforma, decidieron mantener las 24 posiciones por mayoría relativa y las 16 de representación proporcional.

La justificación de los legisladores de Sinaloa fue que de haberse reducido las diputaciones hubiese provocado que el Congreso del Estado perdiera representatividad. Por cierto, la reforma de AMLO va hacia las diputaciones federales, locales y regidurías, así que es una evidente incongruencia en la línea política.

Muy atentos porque la reforma electoral del presidente López Obrador en su momento ocupará que por lo menos 17 Congresos de los estados la aprueban, ¿el de Sinaloa será la excepción? No creemos que vuelvan a justificar que perderán representatividad.



Sinaloa. Muy interesante la revisión que está haciendo la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado a los informes de las auditorías financieras y auditorías sobre el desempeño practicadas a los ejercicios del 2017 al 2020.

En este sentido, la Auditoría Superior del Estado reveló que determinaron 14 mil 005 acciones y recomendaciones. Entre los datos que destacan son 13 mil 316 auditorías financieras, 541 recomendaciones, tres solicitudes de aclaración, 393 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 9 mil 775 promociones de responsabilidad administrativa.

Lo que llama más la atención es que se presentaron 112 denuncias penales. De las cuales 25 son consignaciones, 10 fueron suspendidas en vías de amparo; 19 casos fueron resueltos en no ejercicio de la acción penal; 28 se acumularon e integran actualmente cuatro expedientes diversos; 34 expedientes de averiguaciones previas se encuentran actualmente en trámite; 12 se han determinado archivo temporal; y cuatro se han judicializado. Así que muy atentos a los informes que vayan surgiendo.



Agenda. El día de mañana arranca en el municipio de Badiraguato el programa “Transformando comunidades”, en el cual llevarán jornadas de atención y servicios de Gobierno del Estado. Adicionalmente estarán inaugurando una obra con sentido social.

Este programa será itinerante, así que estarán recorriendo las comunidades de los municipios del estado. Con esto el gobierno que encabeza Rubén Rocha Moya tendrá un contacto directo y mayor cercanía con la sociedad, además, tiene un gran sentido social.

En estas jornadas en lo que respecta a atención médica, estarán aplicando la vacuna contra el covid-19. También habrá registro de programas sociales, trámites de licencias y servicios jurídicos, cursos, talleres, entre otros.



