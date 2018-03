Heriberto Galindo se alista para senador suplente

El dictamen resultó demoledor para Mario Zamora Gastélum, pero todo apunta a que ya es inapelable: Heriberto Galindo Quiñones será su suplente en la candidatura para el Senado de la República por Sinaloa.



La recta final de las decisiones en el CEN del PRI favorece a Heriberto desde todos los ángulos: su afinidad con Enrique Peña Nieto y con José Antonio Meade, su inclusión en el equipo de campaña presidencial como asesor senior y el golpe final que significa el relevo de Liliana Cárdenas para diputada federal, lo cual dejaría a su grupo político Chilorio Power (tan cercano a Atlacomulco) sin posición alguna en la elección, a menos de que se concrete la candidatura local por el Distrito 9 para Alfonso «Ponchín» Inzunza.



Galindo Quiñones no cabe en sí del gusto, persuadido de que la suplencia le permitirá, en un par de años, ascender al escaño de senador propietario: los astros parecen alinearse, desde ahora, en favor de Zamora Gastélum como el más firme prospecto para suceder a Quirino Ordaz, lo cual lo llevaría a pedir licencia en la Cámara Alta en 2020, para estar en condiciones de competir en el proceso electoral por la gubernatura, de ser el caso. La administración quirinista concluye el 31 de octubre del 2021.



Pero a Marito ni siquiera eso lo consuela. «Cabizbundo» y «meditabajo», patidifuso y cariacontecido, dicen que se le ha visto últimamente y que no deja de repetir que estima mucho a Heriberto, pero que es una figura que no suma, sino resta a su candidatura. ¿Será?



En los más elevados círculos del PRI ya fueron convencidos por Galindo de que la dupla de juventud y experiencia resultará atractiva para el elector, aunado al hecho de llevar en la segunda fórmula a una mujer de la categoría política de Rosa Elena Millán, así como a su suplente de la que aún no se sabe nada, pero obviamente y por razones legales será también mujer.



Ignoramos qué arrojen los focus group y tantos instrumentos metodológicos con que hoy cuentan los partidos políticos para adivinar nuestro pensamiento como electores (o al menos intentarlo), pero lo cierto es que, en un proceso tan complicado como es el actual, las decisiones obedecen más a la frialdad de los números que a las muy personales filias y fobias de los candidatos, por muchos posgrados en Londres que posean.



UN YIYO COMO EL TOPO. A propósito de mujeres, el entusiasmo del priismo de Escuinapa se elevó de modo superlativo en los últimos días ante lo que parece ya un hecho inminente: la actual síndica procuradora, Claudia Tiznado Flores, será la candidata del tricolor a la presidencia municipal en las elecciones del presente año.



El proyecto de reelección de Hugo Enrique Moreno, el Yiyo, se vino abajo por obra de él mismo, de su prepotencia y arrogancia; cometió el pecado capital que en política significa «subirse al ladrillo», su propia altanería acabó por aniquilar la rentabilidad política que algún día entrañó para el priismo.



Claudia Tiznado es una mujer de capacidad demostrada, sobre todo en la responsabilidad que hoy ocupa. Una señora, además, identificada con los escuinapenses, quienes reconocen su don de gentes y también su fuerza interior, la misma que le permitió enfrentar con entereza, por ejemplo, el asesinato de su esposo, el estimado doctor Miguel Ángel Camacho el año pasado, cuando llegaba al hospital del Issste en Mazatlán, donde era director.



Tiznado Flores significa un cuadro ganador para el PRI en Escuinapa.



Por su parte, Hugo Enrique tendrá que esperar otra oportunidad, si es que algún día llega. Igual que en los años 60, Topo Gigio solía decir «a la camita», hoy al Yiyo Moreno están a punto de ordenarle, desde muy arriba: «a la banquita». Ojalá que esta dura lección le sirva para recuperar la sensatez política.