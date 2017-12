Hermetismo oficial

Durmiendo con el enemigo. De la sorpresa pasaron a la preocupación. El descubrimiento lo mantienen en secreto. Hay hermetismo por el riesgo que representa para una gran parte de la población...Y sobre todo para quienes nos visitan. Apenas se iniciaron los primeros dragados en la laguna ubicada atrás del Acuario y justo en el Bosque de la Ciudad, se encontró una gran cantidad de sedimento negro. La peste que proviene de esos residuos sofoca por lo fuerte. Es caca. Y pudiera representar un foco de enfermedades, en las que pudieran incluir el cólera. Así como leen. Las autoridades guardan completo hermetismo en torno a lo que han encontrado en esa laguna. Ni los ambientalistas se habían percatado de lo que había en el lecho de esa laguna. Las obras de la avenida que se realizan en esa zona pusieron al descubierto la gran cantidad de caca que se encuentra en el lecho de ese cuerpo de agua. Pero no solo es eso lo que se ha comenzado a descubrir. Hay depósitos de aguas negras que salen de los edificios ubicados precisamente a un costado de esa laguna. No sabemos exactamente si las autoridades municipales ya dieron aviso a las autoridades de Salud de lo encontrado en esa zona. Tal vez para no provocar temor entre los habitantes y visitantes no lo han hecho, para que no se generalice el miedo. Pero los riesgos a la salud por los residuos pestilentes encontrados en el fondo de la laguna son más que evidentes. La confirmación vino de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en Sinaloa, que supervisa la obra.

Le dio por la música. La sorpresa fue mayúscula para quienes asistieron recientemente al ensayo general de quienes estudian en el Centro Municipal de Artes en Mazatlán. Ahí vieron al exalcalde Carlos Felton tocando la batería. Se confirmó que el exalcalde consiguió con alguien del referido centro que le permitieran acudir a estudiar música. Y lo que escogió fue la batería. La sorpresa de verlo en el ensayo general también le tocó al mismísimo director de Cultura en Mazatlán, Raúl Rico, quien no estaba enterado de que Felton estuviera entre los alumnos.

El tsunami que viene. En el Congreso del Estado seguramente están encendidos los focos rojos. Y es que sino todos, la mayoría de los 40 diputados que conforman la actual Legislatura, o quieren reelegirse o en su defecto brincar a otro cargo de elección popular o dentro del gobierno. Todos están en su derecho. Nadie les puede obligar a no tener aspiraciones. Pero al solicitar licencias dejarán a sus suplentes. Y si muchos de los actuales que no tenían ninguna experiencia legislativa tardaron en aprender. Otros ni siquiera el intento le hicieron. Entonces de los suplentes, ¿qué se puede esperar? En la actual legislatura hay 21 diputados priistas, siete del PAN, seis del PAS, dos del Panal, dos de Morena, uno por el Verde y uno más por el PRD. Hay quienes ya se sienten candidatos para el Senado, diputados federales y alcaldes. Y los hay quienes por comunidad buscan reelegirse. En cualquiera de los casos, pronto tendrán que solicitar licencias de sus cargos y llamar a sus suplentes para que tomen sus lugares. Hay, nos dicen, algunas iniciativas que están por venir. Pero la salida de algunos diputados habrá de provocar problemas para que el trabajo legislativo se mantenga en buen ritmo y las iniciativas no solo se voten, sino que se analicen a profundidad.