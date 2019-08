Hermoso poema de Mario Vargas Llosa

"Todas las flores del desierto están cerca de la luz… Todas las flores bellas son las que yo he visto, las que andan por la calle con abrigos largos y minifaldas, las que huelen a limpio y sonríen cuando las miran… Son mujeres sin medidas perfectas, sin tacones de vértigo… Las mujeres más bellas esperan el autobús de mi barrio… Se compran bolsos en tiendas de saldo y se pintan los labios de carmín… Las flores del desierto son las mujeres que tienen sonrisas en los ojos, que te acarician las manos cuando estás triste, que pierden las llaves al fondo del abrigo, las que cenan pizza en grupos de amigos y lloran solo con unos pocos, las que se lavan el pelo y lo secan al viento…

Las bellezas reales son las que toman cerveza y no cuentan cuántas patatas se han comido, las que se sientan en bancos del parque con bolsa de papas, las que acarician con ternura a los perros que se acercan a olerlas… Las mujeres hermosas no salen en revistas de sociales, las hojean en el consultorio médico…

Las que esperan al novio ilusionadas con vestidos de flores y se ríen libres con los chistes de la tele y se tragan el futbol a cambio de un beso… Las mujeres normales derrochan belleza, no glamur, desgastan las sonrisas mirando a los ojos, cruzan las piernas y arquean la espalda… Salen en la foto rodeadas de gente sin retoques riéndose a carcajadas, abrazando a los suyos con la felicidad de los grandes grupos…

Auténticas bellezas…

Las mujeres normales son las auténticas bellezas… Las flores del desierto son las que están a tu lado, las que te aman y las que amamos… Solo hay que saber mirar más allá del tipazo, de los ojazos, de las piernas torneadas, de los pechos de vértigo… Efímeros adornos, vestigios del tiempo, enemigos de la forma y enemigos del alma… Vértigo de divas y llanto de princesas… La verdadera belleza está en las arrugas de la felicidad… El rostro es el emporio de las arrugas, porque cada una es la marca de haber vivido a plenitud”…

Y esto me hace recordar aquellas tardes de verano en las que jóvenes y no tan jóvenes, se reunían en los cafés o restaurantes con vista a la avenida Leyva para ver el desfile de bellezas auténticas bellezas, no de bisturí- que terminaban su día laboral a las 18:00 horas y caminaban por la avenida que estremecía “al ritmo de sus caderas”… Para seguir disfrutando de este espectáculo, los jóvenes y no tan jóvenes, pasaban y paseaban por las terminales de camiones urbanos para recrearse con la belleza de las jovencitas que salían de su trabajo en los comercios y tiendas del centro…

Todo en un marco de respeto. Sólo por el gusto de recrearse con tanta belleza y juventud… Los tiempos cambian, pero la belleza de las flores del desierto sigue más vigente que nunca…

