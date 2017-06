Higiene en los alimentos

Aún cuando el renglón de salud es la más importante para el condicionamiento de vida de una sociedad en general, en el municipio de Salvador Alvarado parece que este es un renglón olvidado en referente a la higiene aplicada en los locales de venta de alimentos.Dese el año pasado que cabildo preocupado por la falta de regulación a los locales comerciales que ofrecen en venta algún tipo de alimento se dieron a la tarea de regularizar y estandarizar la obligatoriedad del uso del tapaboca y gorros en estos comercios, acción que se acató pero fue como una moda, pasajera porque conforme pasó el tiempo se dejó de usar y con ello la misma práctica de siempre.Pese a esto no hubo autoridad que le diera seguimiento sino hasta ahora que la regidora del PAS Iliana Moraga asesorada por el ex regidor Romeo Gelinec Galindo han destapado de nuevo esta problemática y que debe ya se actuar con sanciones.Es de preocupar que restaurantes y puestos de venta de algún tipo de comidas no se tengan estás reglas de higiene que garantizan la salud y la buena calidad de los alimentos.