Higuera amarra candidatura pluri como regidor ante una posible derrota electoral

Desaseo político. No cabe duda. Alejandro Higuera ya no es el mismo. El tres veces alcalde de Mazatlán no quiere quedar fuera del presupuesto. Sería un error, lo han mencionado hasta el cansancio los vivales de la política. Higuera algo ha de saber que nosotros no logramos todavía entender, que decidió asegurarse con una candidatura a regidor plurinomial. Si pierde como candidato a la alcaldía, se está asegurando de estar ahí en el cabildo.

La primera ocasión en que Alejandro Higuera compitió por la alcaldía, se convirtió en una opción de valor para los mazatlecos. El noreño logró convencer a muchos. Incluso logró superar las expectativas que se crearon de él. Alcanzó grandes logros de la mano del entonces gobernador Juan S. Millán. Luego vino la segunda oportunidad al presentarse como el salvador de Mazatlán luego del trienio de locura que comenzó con el golpeador de mujeres Jorge Rodríguez Pasos y el desfile de tres alcaldes más, para concluir con Ricardo Ramírez. Y la tercera llegó acompañado de la mano de Malova. Esa tercera vuelta, dicho por los mismos panistas que lo habían acompañado en la primera incursión como alcalde, resultó desastrosa y mostró a otro Alejandro Higuera. Esa mala imagen lo condujo a perder su intento por convertirse en diputado local. Y parece que no entendió la lección. O lo que es peor, tan la aprendió, que hoy decidió asegurarse un lugar en el cabildo. Lo que tanto criticaba Higuera, hoy lo hace.

Es el único candidato del PAN a alcalde en Sinaloa que se puso como plurinominal de regidor. Y le entró a la criticada actitud de poner a su esposa como candidata, también plurinominal, pero a diputada local. Ese camino que ya transitó el panista Carlos Felton y que le valió no una, sino muchas críticas del propio Higuera. Felton repite la misma dosis. Él y su esposa van de candidatos. La candidatura plurinominal como regidor nos muestra a un Alejandro Higuera que por lo menos tiene dudas de ganar. Es un mensaje de derrota anticipada.



Mazatlán está de moda. En plena celebración de la Semana de la Moto, las noticias comenzaron a llegar en cascada. El Tianguis Turístico Mazatlán 2018 romperá récord de asistencia y de citas de negocios con representantes de muchas compañías relacionadas con la actividad turística internacional. Países que ni siquiera sabían de la existencia de Mazatlán, hoy lo traen en el radar con las expectativas de crear vínculos de negocios turísticos.

Pero no solo eso. Mazatlán, en la realización del Tianguis Turístico recibirá una promoción internacional jamás antes vista, pues estará en los ojos de los touroperadores mundiales. Ese es el verdadero logro que se presenta como oportunidad para Mazatlán. Para los mazatlecos. Para Sinaloa. Un evento como este Tianguis Turístico, que quizás jamás se vuelva a repetir en Mazatlán, hoy se presenta como la gran oportunidad para todos. Hoy, Mazatlán tiene otro rostro. Hoy, Mazatlán registra la mayor inversión pública nunca antes vista. Hoy, Mazatlán tiene desarrollos turísticos en proceso que envían el mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros que esta es una “tierra fértil” para la inversión. Por lo pronto, este día llega el momento más importante de la Semana de la Moto con el desfile de miles de “caballos de acero” que harán rugir sus motores. Y después vendrá el gran evento del Tianguis Turístico Mazatlán 2018.