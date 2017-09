Higuera busca la candidatura a la alcaldía para regresar

Quiere regresar.

El tres veces alcalde Alejandro Higuera quiere una cuarta. El panista se anda moviendo y nos reportan que está pidiendo el apoyo para volver a contender por la alcaldía de Mazatlán el próximo año. Higuera recientemente fue derrotado en sus aspiraciones por alanzar la dirigencia estatal del PAN. La ganó el concordense Sebastián Zamudio. Pero antes de esto sufrió la más escandalosa y probablemente más dolorosa derrota electoral cuando compitió por una diputación local ante Fernando Pucheta y el priista, actualmente alcalde, lo derrotó…Y feo. Higuera debe de entender que las dos ocasiones que regresó a la alcaldía fue porque las circunstancias se dieron a su favor. La primera porque Mazatlán vivió el “trienio de locura” que encabezó el petista Jorge Rodríguez Pasos. Y fue cuando desfilaron cuatro alcaldes interinos. Higuera apareció como el salvador de Mazatlán. Y efectivamente ganó. La tercera ocasión también le favorecieron las circunstancias. El entonces alcalde priista Jorge Abel López se vio envuelto en escándalo tras escándalo con una administración cuestionada. Y vuelve aparecer Higuera como el “salvador”. En esta tercera vuelta por la alcaldía, los propios seguidores de Higuera dijeron que había cambiado…Y para mal. Hoy las condiciones son muy diferentes. En Mazatlán hay un alcalde popularmente aceptado. Y hasta estos momentos no hay ningún señalamiento de corrupción, malos manejos o abuso de poder en su contra. Si a todo esto se le suma que Higuera dejó de tener el poder que tenía al interior del PAN. Entonces el panorama para su cuarto retorno se complica. Hoy, el panismo mazatleco está dividido. Los enanos crecieron. Pero no les alcanza ni siquiera para una diputación. Los feltonistas han tenido que cargar con el desprestigio de esa cuestionada administración. Y quien pudiera volver a asomarse a una candidatura sería Salvador Reynosa, actual director de Invies en Sinaloa. Pero le costaría mucho trabajo al interior sacar la candidatura. Y falta la suma de los intereses del frente ya anunciado entre el PAN, PRD y MC. El problema para los panistas es que no hay un verdadero liderazgo que les permita aspirar por lo menos a meterse a la pelea electoral. No solo en Mazatlán, sino en todo el estado.

¿Y Morena, qué?

La oportunidad la pintan calva, dice el refrán. Y ahora que muchos creen que Morena tiene la oportunidad de ganar las elecciones presidenciales y de paso algunas alcaldías y diputaciones, en Mazatlán el alboroto llegó también para algunos exalcaldes. Se habla de que podrían buscar la candidatura a la alcaldía el desaforado acusado de misógino Jorge Rodríguez Pasos. Y alguien le debe de avisar a Andrés Manuel López Obrador el tipo de gente que es ese señor. Está también, aunque no lo crea, el exalcalde también petista Gerardo Rosete. Curiosamente Rosete fue uno de los alcaldes provisionales que participaron en el famoso “trienio de locura”. Y está el que por lógica elemental aparece como aspirante, el químico Luis Guillermo Benítez. El dirigente de Morena se encargó de abrir “frentes” por todos lados. Y si López Obrador busca la “unidad” de corrientes y grupos, se antoja difícil el camino del químico…Pero no imposible. Hay por ahí una carta cuyo perfil pudiera interesarle impulsar a López Obrador en Mazatlán. Se trata del doctor Julio Lemmen Meyer, que ya hace tiempo fue candidato por el PRD. Su perfil de empresario, profesionista serio y de muy buena imagen le pudiera alcanzar. Habrá que esperar.