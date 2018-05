Higuera, fuera. La candidatura plurinominal a regidor se cayó. De acuerdo con un documento oficial de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se resolvió anular la candidatura de Alejandro Higuera, que aparecía en el primer lugar de la lista a regidores plurinominales. Un grupo de panistas del estado presentó su queja ante la Comisión de Justicia de su partido. Ayer, el expediente, que abrió con el número CL/JIM/186/2018, dio cuenta de la resolución firmada por unanimidad de los integrantes de ese organismo partidista. Higuera, como muchos saben, fue designado candidato a la alcaldía de Mazatlán. Pero además se impuso su nombre en el primer lugar de las candidaturas plurinominales en la lista de regidores. Es decir, el tres veces alcalde, aun perdiendo la elección, se aseguró de estar en el próximo cabildo, como regidor. La designación a la alcaldía fue también impugnada. Pero la que se rechazó fue su intención de jugar en las dos canchas. Por la vía de los votos por la alcaldía (que sí va) y la otra por la vía de lo plurinominal, que perdiendo le permite acceder a una regiduría. La resolución de la Comisión de Justicia del CEN del PAN por procedimiento es notificada al Tribunal Federal Electoral. Existe la posibilidad de que Higuera interponga su recurso de inconformidad. Pero por el momento, su nombre en la lista plurinominal a regidores fue borrado. Así las cosas al interior del PAN.

Los errores del magistrado. El Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa camina hacia una delicada crisis. Su presidente, Enrique Inzunza, acusado por una jueza de “acoso sexual”, ha metido en un verdadero berenjenal al Poder Judicial en Sinaloa. No se trata de un problema personal ni mucho menos entre el magistrado Enrique Inzunza y el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo. Hay suficientes elementos que pueden aparecer y que llevarían el caso a extremos inimaginables. Pero para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, Enrique Inzunza, hay un camino de certidumbre con el cual pudiera tener una salida airosa. Y no es con haber anunciado que renunciaba a su fuero. El fuero es irrenunciable. Se lo tendrían que quitar. Primer error. Y segundo, el desplegado seguramente lo firmaron varios jueces por sugerencia, apoyando a Inzunza. Este error expone al Poder Judicial ante la opinión pública como “parcial”. La mejor salida es que el magistrado Enrique Inzunza solicite licencia del cargo para que se permita a la Fiscalía realizar las investigaciones necesarias sin ninguna interferencia. De cualquier forma, el titular del Poder Judicial en su persona “ya está tocado”.

Algo pasa. Las constructoras que tuvieron a su cargo la realización de las obras de embellecimiento de Mazatlán no las han entregado al gobierno. Y el caso más sonado es el del Faro, cuya obra apenas abierta al público, ya presenta algunos deterioros. Y la constructora todavía no la entrega. Ya se reportan tramos en la avenida Del Mar que están también enfrentando ese problema de “entrega-recepción”. Y no se diga la obra de la nueva avenida Bahía, que le ponen otros nombres. Esta obra todavía no la terminan. Lo delicado en todo esto es que las constructoras que fueron designadas para esas obras que aún no entregan son favorecidas con otros obras, como sino importara el hecho de que son incumplidas.