¡Hey! ¿Cómo estás?, bienvenido o bienvenida, mucho gusto, el día de hoy quiero contarte un poco de Hipócrates, así que espero y te guste esta lectura.

Aún recuerdo mucho cuando estaba en clases presenciales cursando mi primer semestre de medicina general, cuando llego la hora de una de mis materias favoritas, medicina humanística, estábamos esperando a la Dra. Picos, una excelente maestra que nos transportaba a través de la historia para entender los temas, ella era ese tipo de profesor que se apasionaba por dar su clase.

Cuando toma el control del grupo y nos pregunta, doctores ¿Quién es Hipócrates?, algunos respondimos el padre de la medicina, nos miraba, esperando que agregáramos alguna descripción más, al ver que no lo hicimos nos empezó a contar sobre él.

“Hipócrates de cos, proveniente de la antigua Grecia, a quien se le emparentaba con esculapio, el dios de la medicina, aunque se dice que de joven visito Egipto donde aprendió sobre la cultura medica egipcia, pero al haber hecho tantos aportes a la medicina se le atribuye como el padre de la medicina, por eso nosotros a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido seguimos siendo discípulos de Hipócrates, que seguimos promoviendo y buscando mejorar la salud del paciente”.

Esta era parte de la descripción que nos daba la Dra. Picos. Pero ahora te hablo comentando estos datos curiosos sobre Hipócrates.

¿Sabías que gracias a Hipócrates se dejó de pensar en que las enfermedades son causadas por un castigo divino? Así es en la antigüedad se creía que si tu enfermabas o morías era por un castigo de los dioses, que actualmente se sabe que no es correcto la forma en que una persona se enferma es por algún agente externo, sea virus, bacteria, hongo, parasito, etc., o por algún factor interno, como algún problema genético (alguna mutación).

A los médicos nos dejó el juramento hipocrático, que solamente puedan realizarlo aquellos que se gradúan de la escuela de medicina y es un juramento de moral para el medico que va a ejercer su profesión, siempre pensando en el paciente, de ahí es que obtenemos materias como medicina humanística, en donde el medico debe enfocarse no solo en la enfermedad del paciente, si no en su salud mental, en tener empatía, en preocuparse por su paciente como si fuera su mismo familiar y no solo ser un médico de recetas.

Hipócrates aporto sobre lo que hoy conocemos como los 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Y un desequilibrio de los 4 humores, como el los describía ocasionaba la enfermedad, los 4 humores de Hipócrates son sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, que también corresponden a los 4 elementos, fuego (sangre), aire (bilis amarilla), agua(flema) y tierra (bilis negra).

Ahora vamos a enfocarnos en los 4 temperamentos, y descubramos si alguna de estos eres tú.

Sanguíneo: entre sus cualidades esta ser entusiasta, comunicativo, confiado, simpático, pero sus defectos son ser indisciplinado, exagerado, violento, egocéntrico, impulsivo, desorganizados. Son personas muy extrovertidas, que sus decisiones las toman más de una emoción que de una reflexión.

Colérico: sus cualidades son energético, optimista, líder, eficiente, decidido, independiente, mientras que sus defectos son impaciente, vanidoso, insensible, intolerante y prepotente, son crueles y sarcásticos

Flemático: sus cualidades son calmado, tranquilo, eficiente, conservador, diplomático, sus defectos son indeciso, introvertido, desmotivado, desconfiado.

Melancólico: sus cualidades son habilidosos, minuciosos, sensibles, creativos, leales, sus defectos es que son egoístas, pesimista, teórico, antisocial, critico, vengativo.

Espero que con estas descripciones puedas encontrar tu temperamento y el de tu familia.

Ahora quiero terminar con una reflexión, en medicina, vemos muchas enfermedades y muchos problemas, y aprendemos a tener ese vínculo médico-paciente en el cual nunca saldrá nada de la consulta, ya que el paciente está en confianza, pero lo que quiero decirte es que nunca pienses que lo que te pasa sea una enfermedad o problemas son por castigo divino, acude siempre con tu medico de confianza, nunca esperes a que sea tarde, sé que muchos médicos no son empáticos, pero hay muchos que sí y créeme asistiendo con ellos y platicando sobre tus problemas y enfermedades muchas veces te puedes sentir mejor, así que nunca dudes en ir a tu cita médica.

A pesar de estar viviendo una pandemia, nunca dudes de hablar si te encuentras mal. “Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

No solo un problema físico es significado de enfermedad, cuídate mucho y te escribo para la próxima semana.

