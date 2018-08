Historia de fantasmas

En febrero del 2010 se estrenó en Liverpool la obra de teatro Ghost Stories. Escrita por Jeremy Dyson y Andy Nyman (que interpretó al profesor Philip Goodman), contó con la dirección de Dyson, Nyman y Sean Holmes. Ah, y fue un éxito que pronto pasó de Liverpool a Londres, y se mantuvo en los escenarios ingleses hasta enero del 2015.Desde sus primeras funciones se comenzó a hablar de una posible adaptación cinematográfica. Y en eso se ocuparon Dyson y Nyman tras dar fin a las temporadas. Entre los dos adaptaron y se encargaron de la dirección de Historias de Ultratumba (2018, Reino Unido), película que reinterpreta la obra de teatro aprovechando los recursos cinematográficos que el par tuvo a su disposición, convirtiéndola no en una simple expansión de lo ya contado sino en un nuevo y más complejo relato.Nyman vuelve a interpretar al profesor Goodman, un escéptico profesional que se dedica a encontrarle explicación lógica a cada caso paranormal que le ponen “sobre la mesa”. En su exitoso programa de televisión ha desenmascarado a varios médiums y psíquicos, siempre movido por su afán de que la superstición no arruine la vida de las personas. Un día, le llega una carta del notable investigador paranormal Charles Cameron (Leonard Byrne), que lleva años viviendo en el anonimato. En dicha carta le pregunta si podría visitarlo pues tiene una consulta. Goodman no duda en atender el llamado, y llega al ruinoso hogar del ahora decadente Cameron. Ahí el veterano investigador le entrega los archivos de los tres casos paranormales a los que nunca les encontró solución. Estos casos involucran a Tony (Paul Whitehouse), el velador de un edificio ya abandonado que sirvió como manicomio femenil; a Simon (Alex Lawther), un joven que tiene un extraño accidente en una carretera solitaria; y a Mike (Martin Freeman), un acaudalado financiero que mientras su esposa está en el hospital debido a complicaciones con su embarazo, él debe enfrentarse al férreo ataque de poltergeist en su casa.Esos tres casos que ahora Goodman investigará, son las Historias de Fantasmas (quitemos de una vez la errónea referencia a la “Ultratumba”) a las que hace alusión el título. Estamos ante una notable película que nos recuerda a aquella época dorada del cine británico de horror que inició en los tardíos 40 y terminó a finales de los convulsos 60: películas “líricas”, como la antológica Al Morir la Noche de Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden y Robert Hamer, o el clásico Posesión Satánica de Jack Clayton; que no temían a apostar por la creación de mundos propios, por lo que las analogías planteadas no hacían referencia a un “aquí” y a un “ahora” y mejor apostaban por temas universales como el eterno miedo a la soledad, el siempre elusivo peso de la culpa y las inquietantes consecuencias que acarrean toda toma (o no) de decisiones. Escribió Stephen King que “los monstruos son reales, y los fantasmas también: viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan”. Dyson y Nyman parecen querernos dar su versión de dicha cita con estas interesantes Historias de Fantasmas (o de Ultratumba, pues).