Historias reales y descabelladas

He paseado virtualmente por Madrid Fusión y la experiencia ha sido enriquecedora. Conocí la propuesta deSantiago Lastra con su KOL, donde deslumbra a los londinenses con ingredientes locales, tortillas de trigo con masa madre y su estrella Michelin. Es el segundo mexicano en obtener dicho galardón en Europa. El primerofue Roberto Ruíz del restaurante Punto MX, renacidoen Barracuda MX. Está en Madriddonde tiene diversos proyectos. Sin duda, México está en boca de todos.

Una invitación a reflexionarfue la entrevista deAndoni LuisAduriz del Mugaritza Rene Redzepi del Noma, Copenhague, padre de la Nueva Cocina Nórdica. Opina que “hay pocos descubrimientos y mucha información”. El cocinero más influyentedel orbe y número uno, hizo hincapié enla innovación de sistemas de gestión de personal, nóminas, horarios, equipo, compra de alimentos.

Se refirió al cambio dramático experimentadoen el sector a raíz de la pandemia, la guerra y la importancia de avanzar, que también es innovar. Como experto en fermentación recomendóenfocarse a la láctica de gran potencial. Está pensando en vender salsas fermentadas a gran escala creadas en su departamentoI+D.

El danés de familia albana y musulmana, confesóque las críticas antes le sentaban fatal. Fue devastador, ahora tiene filtros. “Cambiamos cosas, detalles, pero no la esencia”, dijo a Andoni Luis, quienen algún momento habló de provocar y mencionó el tema espinoso que tuvo que aclarar días después por herirsusceptibilidades.

La historia es que, durante unas jornadas gastronómicas para interpretar el cocido madrileño, el guiso español con distintas carnes, vegetales, legumbres, el vasco presentó su versión y causó revuelo. Fue un caldo liofilizado con tuétano ahumado, verduras, con néctar de pimientos y trufa negra. Se llama ‘Origen’ y es un embrión humano que parece estar en un líquido amniótico. En realidad, es un molde de gominolas hecho de pasta de habas.La receta fue concebida hace siete años y pertenece a la colección ‘Tabú’.

Juanjo López Bedmar, de la Tasquita de Enfrente, responsable de la iniciativa, consideró la receta rompedora. “Alimenta más el cerebro que el estómago”, dijo a EFE. A mí me provocó pensar en belleza, vida, en un caldo de cultivo y preguntarme si lo comería ya qué sabría. Otros lo acribillaron, llamaron demoniaco, acusaron de enaltecer el aborto. Fue descabellado, rocambolesco. Incluso, se dijo que lo bautizó ‘Cocido mimesis de un embrión humano’. Hubo testimonios que relataban desmayos de cuando llegóa la mesa yla familia lloró. Y ni siquiera ha arrancado la temporada, no está en carta y solo se ha presentadoen ámbitos privado, universitario u otros foros. “Se utiliza para explorar los límites de la contradicción humana y no como parte del menú de degustación en ninguna temporada”, dice su comunicado.

El asuntode Luis Aduriz me distrajo del Madrid Fusión, que cumple veinte años, perome inoculó curiosidad. Quiero saber más del chefAtsushiTanaka, del AT, París, que habla español y de minimalismo como escandinavo.O por qué atrapa Mario Castrellón de Panamá. Produce café, cultiva, fermenta, tuesta y trata la bebida comobrandy.

Me interesanKseniaAmber, ucraniana yla chef Tita, Inés Páez, de República Dominicana que habla de raíces ancestrales y una raigambre de influencias. Laponencia de David Chamorro del ‘Food Idea Lab’ Madrid promete con lasfrituras con arena y electrosonido. Desvela usos culinarios con cal vivay sosa caustica. También supe que la mejor croqueta está en Madrid. En fin, tengo mucho que ver para luego contar historias reales, que las irreales tergiversan yempañan, hacen daño, caen fatal.