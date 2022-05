Historias y aventuras

audima

Ante la tardanza del juicio politico contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no es él quien pierde, sino los habitantes del municipio.

Cuando “La Tencha” regresó a su casa después de tres meses de vivir prestada con Camacho en Culiacán, “Juanelio, su marido, se fue a trabajar en la pesca de la sierra a la Paz.

Se embarcó durante 20 días sin pisar tierra, la captura fue buena y se ganó un buen billete, el patrón les concedió unos días de asueto, allá en el puerto de la ilusión, así es que Juanelio se metió a una cantina y se puso a “Pistear” despiadadamente.

Estaba solo en su mesa, de pronto un parroquiano lo descubrió y se dio cuenta que se empinaba una botella tras otra como desesperado: “¿Lo puedo acompañar?” –Le preguntó- “Claro, siéntese”…”¿Oiga amigo que le pasa porque toma como si se fuera a acabar el mundo?”.

Le inspiro confianza a Juanelio el Paceño, y le confesó que iba de Sinaloa y que meses atrás, había prestado a su mujer para que la alimentara y la vistiera bien su amigo Camacho, pero lo engaño.

- “Por eso me vine a trabajar pa acá” –Le contó Juanelio, pero aquí sufrí otra traición, la mujer también me fue infiel”.

“¿Pero…Aquí consiguió otra mujer?, me imagino” –Dijo el Paceño- “No oiga, fue la misma, La Tencha, me la traje pa aca y nomas me subí al barco, llegó Camacho dizque a ver si estaba comiendo bien, y pa que le cuento más…¡Que golpe tan duro!.