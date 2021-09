Histórica pesca de plásticos

Sinaloa cuenta con la comunidad pesquera más grande de México y se ubica en La Reforma, Angostura, dentro de la Bahía Santa María. La productividad pesquera y las riquezas biológicas que se encuentran son sin igual, es el paraíso. Conocer las islas, adentrarnos a ellas en estos últimos años, nos ha prendido todas las alertas posibles.

De acuerdo con datos de la ONU, cada año llegan a los océanos cerca de 13 millones de toneladas de desechos plásticos, que son evidentemente visibles en la superficie, pero tengamos claridad que estos también están en el fondo marino, convertidos en microplásticos.

Los efectos de estos contaminantes están incrementando la degradación de los hábitats de una manera sumamente rápida y ni hablar de la mortalidad de las especies marinas que viene a impactar de manera significativa, social y económicamente a las comunidades costeras que dependen de la pesca y el turismo.

Hace apenas algunos días conversando con personajes preocupados por estas problemáticas, hacíamos el planteamiento de la urgencia de visibilizar el impacto y el costo socioambiental y económico que estaba causando la contaminación plástica en Sinaloa. Fue así que decidimos poner manos a la acción y organizar el segundo torneo de pesca deportiva de plástico, fueron más de 18 embarcaciones las que se enlistaron en tan sólo unas horas en la convocatoria. Hombres, mujeres y niños del mar llegaron puntuales al inicio del torneo, fueron cuatro horas de pesca.

Empezaron a arribar las primeras embarcaciones después de recorrer la bahía y era inevitable vernos las caras de sorpresa: lanchas cargadas de basura plástica y no plástica que los pescadores sacaron de las islas. El recuento fue de más de dos toneladas y media de plásticos y otra tonelada más de vidrio, artículos de cocina, llantas y cosas que no se imaginan, hasta un carrito eléctrico de niñ@. Sí, leyó usted bien, hasta carritos eléctricos y televisiones en las islas de la Bahía Santa María, todo esto recolectado en sólo cuatro horas de actividad ¡Fuerzas, tiempo y diesel nos faltaron para seguirle! Decían los hombres del mar tras su arribo.

La conciencia sobre el cuidado al medio ambiente ha aumentado; sí, no lo discutimos y ni siquiera lo ponemos en duda. Sin embargo, nuestro nivel de ocupación no se equipara al impacto que estamos teniendo en nuestros océanos, donde se calcula que para 2050 tengamos más plásticos que peces. Veamos la isla de basura que existe en el Pacífico, cuyas dimensión es similar a la de España multiplicada por tres.

Podemos seguir viviendo el día a día y no asomarnos al futuro inmediato, pero estemos claros que llegará el momento en el que la situación nos alcance y lo veamos traducido en calidad de vida disminuida. Puede ser que no nos toque padecer la falta de productos pesqueros, pero tengamos la seguridad que a nuestros descendientes les tocará intentar arreglar los desajustes que no pudimos como sociedad ajustar. ¡¡¡El momento es ahora!!!! Entendamos que cada acción como sociedad cuenta, pongamos en las agendas de los gobiernos el tema de la sustentabilidad como prioritario, es momento que se invierta más y mejor en infraestructura verde.