Histórico que se manifiesten en casa de alcalde

A domicilio. Es tanto el desgano por atender los problemas que los vecinos del fraccionamiento Jordan decidieron manifestarse en la casa del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Y ni así. Chapman no salió. El que llegó fue su secretario particular Rosario Buelna que es como si no lo hubiera hecho porque no conocía el problema del área verde del fraccionamiento en el que una constructora quiere edificar casas, a lo que se oponen. El jaloneo tiene ya varios días y pese a que los vecinos han pedido la intervención de los funcionarios municipales estos parecen vivir en otro mundo. Ante el desdén, a los afectados no les quedó de otra más que la movilización. El que se hayan ido a la casa del alcalde Chapman sí que es histórico, ya que no se tiene registro de algo similar en el pasado. Es decir, de que algún grupo de ciudadanos se haya plantado en casa de algún alcalde. Algo vergonzoso.



Lealtad. Los priistas de hueso colorado se avivaron con lo dicho por el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave, de que no van a permitir la imposición de candidatos traidores al partido. Les llegó el hecho de que este haya exigido que los candidatos sean priistas. Así como Ruelas Echave proclamó antier, en el Foro de Participación Ciudadana, lealtad al gobernador Quirino Ordaz Coppel, muchos lo secundaron, pero dicen que no necesariamente se tienen que quedar callados ante el oportunismo de algunos que quieren las candidaturas cuando han traicionado al partido o andan coqueteando con otros partidos para ser candidatos si es que no son seleccionados en el tricolor. El caso es que lo dicho por Ruelas Echave ante la crema y nata del priismo hizo parar orejas a los líderes y del tricolor que sacaron cuentas de que el saco le queda a la perfección al líder sindical Domingo “Mingo” Vázquez y al subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno, quienes aspiran a la alcaldía. Pero estos no son los únicos porque ahí había varios.



El saco. De hecho, en el evento estuvieron Vázquez y Osuna, a quienes se les abrió el espacio de participar, les dieron el micrófono. El primero mostró, por primera vez en una reunión amplia de priistas a la que fue invitado, su interés de participar. Se puso a las órdenes. En realidad, “Mingo” Vázquez, líder sindical, quiere ser candidato priista a la alcaldía desde la vertiente ciudadana, lo que también le ofrecen en otros partidos con lo que tiene negociaciones. A como se ve la reacción a lo dicho por Ruelas Echave, esto es lo que no quieren los priistas. Por su parte, Osuna habló en el mismo tono de Ruelas, de que las candidaturas sean para priistas, pero da la casualidad de que anda negociando la candidatura con el partido Movimiento Ciudadano por si se le “engüera” su aspiración en el tricolor.



Por dar la contra. Como todo mundo quiere que el terreno que el Ingenio Los Mochis entregó como pago al impuesto predial urbano se conserve como patrimonio histórico de los ahomenses, se corre el riesgo de que el alcalde Chapman se empecine a venderlo, como ya deslizó esa intención. Todo por dar la contra y más porque los líderes de los partidos y empresariales encabezan esa demanda.



Mal augurio. Dicen que con la resolución que den en el caso de Pável Castro, que para muchos fue ratificado por el Cabildo en forma ilegal como titular del Órgano Interno de Control, se va a saber si el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Guillermo Torres, quedó hipnotizado tras la visita que le hizo el alcalde Chapman. Para muchos hay malos augurios que hayan declarado improcedente el recurso de inejecución de la sentencia de violencia política dictada a Chapman bajo un argumento “dudoso”. Así lo pueden hacer también en el caso de Pável Castro.