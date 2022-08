Hólincer va por Morena de Ahome

El subsecretario de Bienestar en Ahome, Hólincer Castro Marañón, no quedó en la dirigencia estatal de Morena porque no buscó alguna de las posiciones que estuvieron en juego. Eso lo confesó un día después de la elección, contrario a lo que dicen algunos de que no le alcanzó para colarse a las ligas mayores del morenismo en Sinaloa. Incluso, con su caso tratan de hacer quedar mal al alcalde Gerardo Vargas Landeros, a quien le atribuyen que esa era su carta. Sin embargo, se habla que los planes cambiaron antes de la realización del Congreso estatal morenista.

Eso mismo pasó con el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, que optó por no enviar al secretario de la comuna, Édgar Adaír Espinoza, como secretario de Organización porque tiene otro proyecto con él. Todo indica que Vargas Landeros tiene otra misión para Castro Marañón y esa sería la presidencia de Morena en Ahome. De hecho, este mostró ayer sus aspiraciones para esta posición, lo que fue la causa para no querer estar en el Comité Estatal del partido.

quienes lo vieron dicen que el alcalde Vargas Landeros anda muy bien tras la operación que le realizaron la semana pasada. Ayer se reincorporó a las labores de la oficina en Palacio Municipal luego de que el pasado fin de semana supervisó obras en el ejido Benito Juárez, en la ciudad y

Cohuibampo. Convocó a conferencia de prensa, en la que dejó claro que poco a poco se va a ir reincorporando para no perder lo que ha avanzado en su etapa de recuperación. En realidad, el mensaje que manda Vargas Landeros es que está de vuelta.

la celebración de las fiestas patrias es uno de los temas que abordó el alcalde con algunas acotaciones, como que aún se está analizando su realización, pero más inclinado al sí, en la misma línea que lo anunció el secretario de la comuna, Genaro García Castro, de que iba a ser austero.

“La fiesta va a ser para el pueblo”, sentenció Vargas Landeros, que descartó que vaya a llevarse a cabo la cena de gala y otros gastos superfluos. Además, cuidando todos los protocolos anticovid. Como debe de ser porque aún la pandemia no se ha ido.

hasta que por fin la ciudadanía de la región y otras partes del país van a disfrutar del venadario de El Fuerte, el cual ayer reabrió sus puertas tras la clausura que hizo Protección Civil una vez que se desplomó el puente del río cuando algunas familias lo cruzaban. No hubo desgracias que lamentar, pero salieron a relucir algunas cosas que el propietario del venadario tuvo que subsanar.

Sudó la gota gorda, pero ya lo hizo y con ello ya se puede disfrutar de los venados, sobre todo de las nuevas crías que acaban de nacer.

dicen que César Emiliano Gerardo, presidente del PRI en Ahome, regresó con más bríos de las vacaciones que tuvo. Ya estuvo en El Carrizo con los tianguistas y se reunió con los líderes de la sindicatura de Higuera de Zaragoza en una convivencia en el ejido El Aguajito. Hasta eso que no les llega con las manos vacías. Gerardo se está metiendo de lleno en la zona rural. Por algo será.