Hombre mirando a la baja

Comencemos con lo “positivo”: la nueva película de Humberto Hinojosa (1981, Ciudad de México), Camino a Marte (2017, México), se nos presenta como una ‘road movie’ que igual nos deja apreciar la belleza natural de varios lugares de Baja California Sur, que presenciar una mezcla de géneros como la ciencia ficción, la comedia, el melodrama, entre otros.La película arranca con Emilia (Tessa Ia), una joven con una enfermedad terminal, que se escapa de la clínica en la que está pasando sus últimos días para visitar su lugar favorito: la playa de Balandra, cerca de la Paz, Baja California. Le ayuda en su escape y viaje su mejor amiga, Violeta (Camila Sodi). Dicho viaje las hará recorrer toda Baja California Sur, comenzando en Tijuana (donde está la clínica de la que se escapa Emilia), hasta La Paz. Y como toda ‘road movie’, ese viaje servirá para que ambas reflexionen sobre la vida, sobre la muerte, sobre la amistad y sobre tantas cosas más.Sí, algo similar a lo que ya habíamos visto, pero en el entorno familiar, con la película Los Insólitos Peces Gato (2013, México y Francia) de Claudia Sainte-Luce. Y que inclusive nos podría recordar, por lo del paradisiaco destino y la enfermedad terminal, a Y tu mamá también (2001, México) de Alfonso Cuarón. Sin embargo, la película escrita por Hinojosa y Anton Goenechea, decide no conformarse con ser un mero relato de carretera y decide explorar otros caminos.En la carretera, las amigas se encuentran con un silencioso desconocido (Luis Gerardo Méndez), al que deciden no solo llamar Mark, sino que además suben a su auto para que las acompañe en el viaje. Y dicho desconocido, que viste chamarra de cuero, tiene heridas en el rostro, se comporta de forma excéntrica y porta un casco de motociclista, no tarda en decirles que es un extraterrestre que viene de un mundo superior al nuestro, en el que no hay ni pasado ni futuro, y que está aquí con una misión: acabar con la humanidad, pues los seres humanos son un virus que está acabando con el planeta. Y es entonces que la cinta se desbarranca completamente, pues fuera de abrazar la ambigüedad propuesta por esa revelación, que de inmediato la emparienta con Hombre Mirando al Sudeste (1986, Argentina) de Eliseo Subiela, nos quedamos con una película que traza varios caminos hacia donde quiere ir, pero que al final se queda con el peor de todos: el de la ‘feel good movie’ que pretende decirnos cosas verdaderamente importantes. pues, para mensajes, un post-it, no el cine. Es más barato y absolutamente más efectivo. Y que conste, eso último no lo dije yo.