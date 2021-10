Honestidad y realidad, por Michaela Coel

Rehacer tu camino y replantearte la vida después de vivir un trauma no es una meta sencilla con una vía ya trazada. Todos y todas tenemos una manera distinta de vivir el duelo de un abuso y no hay nada que cuestionar al respecto.

En I May Destroy You (2020) se habla de todas aquellas vertientes y puntos en el que el ser humano puede llevar su vida, salud mental e historia, después de sufrir una agresión sexual.

Arabella (Michaela Coel) es una joven que gracias a sus virales tweets ha logrado conseguir un contrato para escribir una novela con una firma editorial. En la noche previa a la entrega de su primer borrador, sale a divertirse con sus amigos en búsqueda de un poco de inspiración y despejar la mente.

A la mañana siguiente, Arabella da cuenta que tiene un golpe en la frente que aún sangra, que su cuerpo está adolorido, su teléfono quebrado y que no puede recordar nada de la noche anterior.

Con la vaga visión de un hombre sin rostro sobre ella, recurrirá a su amiga Terry (Weruche Opia), una joven actriz en búsqueda de empleo, y Kwame (Paapa Essiedu), un joven bailarín que frecuenta a diario la aplicación de citas Grindr, para juntos poder recrear la noche anterior, denunciar lo sucedido y vivir el duelo del mismo.

Michaela Coel ha logrado transmitir en 12 capítulos de tan solo media hora lo que cientos de series y películas han entregado fallidamente: honestidad y realidad. Pues además de su trabajo protagónico también escribió, codirigió y produjo esta magnífica obra.

Todo este trabajo por parte de Coel ha dado a relucir una serie sin precedentes, colmada de los temas más complejos que puede atravesar la humanidad y encima entregados con tintes de comedia, que, a pesar de venir de los lugares más inesperados, nunca restarán seriedad a los problemas ni se burlará de los mismos.

Tópicos tales como el racismo, feminismo, capitalismo, abuso sexual, impunidad, consumo de drogas, consentimiento, tipos de violencia sexual, fama, presión social, ser víctima y victimario, depresión, activismo, amistad, sonoridad, manipulación y la woke culture en sí, son tan solo algunos de los temas en los que se adentra esta serie limitada, con la perspectiva más humana que pueda existir.

Del mismo modo, esta obra goza de una narrativa tan natural y precisa que los saltos en el tiempo se cuelan con facilidad en la trama. Si nos lleva al pasado es con un propósito fijo que nos hará comprender el presente y ver por dónde va el futuro de los personajes. Y ello, de la mano de las viscerales actuaciones de Coel, Opia, Essiedu y el resto del elenco, crean esa atmósfera tan real y contradictoria, que transmite a la perfección la personalidad y objetivos de la serie.

I May Destroy You, además de ser un claro fruto de su época, se atreve a romper los estereotipos tan marcados que hemos visto en obras que tratan temas similares a los mencionados. Aquí, las víctimas, victimarios, depresión, amistades y relaciones, tienen otro rostro.I May Destroy You está disponible en HBO Max.