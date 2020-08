Hora de cambiar el liderato en Irak: rey Hussein

HISTORIA EN EL DEBATE

16 de agosto de 1970

Coordinación entre Policía y Tránsito. Las corporaciones se coordinarán nuevamente en el municipio de Ahome, a fin de mejorar los servicios de vigilancia, tanto en una como en la otra rama. Así lo informó el alcalde, Ernesto Ortegón, y el licenciado Miguel Alberto Serrano, delegado de Tránsito del Estado. En años anteriores ya se habían establecido este tipo de acuerdos transitorios, los cuales se pretende que sean definitivos, pues la necesidades de la ciudad lo requieren. Los integrantes de las dos corporaciones tienen facultades para auxiliarse mutuamente.

Suspenden afectaciones a parvifundios. El departamento de Asuntos Agrarios y Colonización no ejecutará la resolución presidencial por la cual se afectan terrenos de riego localizados en el predio Corerepe y Guayparime, propiedad de los señores Raúl y Emilio Mercado, ingeniero Rodolfo Peña Farber y Raúl Peña. La declaración fue hecha por el ingeniero Agustín Cortés, delegado en Sinaloa del departamento antes mencionado, y agregó que no se hará tal ejecución porque no se ha recibido ninguna orden al respecto.

No encuentran guarida de los tupamaros. Uruguay. A 15 días de su secuestro, sigue siendo un misterio el paradero del cónsul de Brasil, Aloysio Días, pese a que “hemos dado vueltas a la ciudad”, según expresó un investigador. El paradero de los extremistas de izquierda, tupamaros, que secuestraron al cónsul junto con un agrónomo norteamericano y al agente del FBI, Dam Mitrione, a quien dieron muerte, sigue siendo un misterio, a pesar de los miles de elementos que los han buscado por todo Montevideo.

Aniversario de los Valdés Montoya. Don Rosalino Valdés y doña Felícitas Montoya de Valdés fincaron su hogar en sólidas bases mediante la celebración de su matrimonio el día 15 de agosto de 1918. Crearon una gran dinastía y hoy, al cumplirse 52 años de su unión, darán gracias por tantas satisfacciones recibidas. En esta celebración estará presente seguramente su hijo, el licenciado Alfredo Valdés Montoya, mandatario de la entidad, en compañía de su esposa, Judith Gaxiola de Valdés.

16 de agosto de 1995

Proponen casino en Topo. La titular de Turismo, licenciada Mayra Villalobos, propuso que si se aprueba la instalación de casinos en el país, sea abierto uno en el puerto de Topolobampo. La funcionaria estatal apuntó que uno de los lugares idóneos sería la vieja casona de los Johnston, aunque para ello se tendría que acondicionar. Señaló el peligro de que si el marco legal no está debidamente definido, los casinos pueden ser utilizados como “lavaderos de dinero”; y por eso es muy importante que se cubran todos los aspectos jurídicos.

Malos funcionarios. México, D. F. El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fustigó duramente a aquellos malos funcionarios que han causado un grave daño al país y a la imagen del servidor público. Asimismo, resaltó la labor de quienes desempeñan responsablemente sus actividades, de quienes están dispuestos a trabajar con ahínco y consagrar su talento al servicio de los mexicanos. Arremetió contra los que, valiéndose de sus funciones, han desvirtuado la imagen del servidor.

Hora de cambiar liderato en Irak: rey Hussein. Jerusalén. El rey Hussein de Jordania elogió la deserción del poderoso yerno de Saddam Hussein a Ammán y dijo que “ha llegado la hora de cambiar el liderato de Irak”. El monarca, que se opuso a la invasión iraquí a Kuwait en 1990, pero no respaldó las soluciones militares a dicha crisis, no se ha comunicado con Saddam desde la deserción de su yerno, Hussein Kamel Al-Majid.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que Saddam pudiera ser derrocado, el rey dijo: “Todo cambio será para bien”. Al-Majid coordinó su deserción con funcionarios de Estados Unidos antes de solicitarle asilo político al rey Hussein. Al-Majid decidió desertar sólo después de que la CIA le aseguró que el acto sería bienvenido y recompensado, informó un anónimo funcionario de seguridad israelí.