Hoy Benítez Torres dará un balance de los saldos de la fiesta turística de Mazatlán

Los saldos de la fiesta. Mazatlán vivió una fiesta turística durante la última semana. La reiterada preferencia que muestra el turismo nacional ha hecho que este destino sinaloense amplíe a casi seis días los llenos completos. Las expectativas eran lograr una afluencia de 1.2 millones de vacacionistas en las zonas turísticas. Las posibilidades es que Mazatlán haya alcanzado los 2 millones de vacacionistas. Hoy, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres expondrá un balance general de resultados. Es posible que en materia de seguridad, las corporaciones declaren (como históricamente lo han hecho) un saldo blanco durante el operativo. Pero no lo puede ser cuando tres personas fallecieron ahogadas: dos en las playas de Mazatlán y otra más en la presa Picachos.

Gobierno pachanguero. Nadie le puede discutir al presidente municipal de Mazatlán que si en algo ha demostrado eficiencia, es en la organización de las fiestas populares. La pachanga de Semana Santa estuvo por todo lo alto. Se ofreció un minidesfile carnavalero con el cual se pretende promocionar la máxima fiesta para atraer a más visitantes en esa época. Se regaló además un concierto de rock-pop en la avenida Quirino Ordaz Coppel y otras presentaciones en la zona hotelera, como parte del Mazatlán Fest. Todos estuvieron a reventar y los visitantes se fueron ayer (la mayoría) contentos con la fiesta que (caos vial aparte) vivieron por tres días consecutivos.

Daños colaterales. Quienes no estuvieron del todo contentos fueron los trabajadores del sector hotelero de Mazatlán. Y no es por que la sobreafluencia de vacacionistas les haya complicado la existencia durante estos días (para eso tuvieron días de preparación sicológica) sino que las fallas en el servicio de transporte los mantuvieron en serios predicamentos. Desde el jueves y todavía aún ayer, decenas de empleados de hoteles y restaurantes se vieron varados a lo largo de la ruta Sábalo-Centro por el retraso de las unidades. Desde las 18:00 horas, a muchos les fue casi imposible llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, aun cuando salieron hasta con dos horas de antelación. Las unidades de transporte simplemente no aparecían. En la ruta Cerritos Juárez fue diferente, pues aunque había frecuencias de sobra, los choferes se negaban a subir a los trabajadores de la colonia Juárez, al pasar atestados de bañistas.

Otro cambio. Tómelo con las reservas necesarias, pero desde la semana pasada trascendió que el presidente municipal de Concordia, el también expriista Raúl Díaz Bernal, se habría sumado a la desbandada del Partido Sinaloense (PAS). El dos veces alcalde de Concordia habría dejado las filas del partido que lo llevó a la nueva administración municipal, para integrarse a las filas de Morena. Poco habría permanecido Díaz Bernal como militante del PAS, pues hace poco más de dos años renunció al PRI para aceptar abanderar al Partido Sinaloenses en las recientes elecciones municipales.

Conflicto anunciado. Los comuneros de Santa María, en Rosario, retomaron su lucha por una indemnización justa y ayer bloquearon los accesos a la zona en la que se levanta la presa. Ya lo habían advertido y el gobierno no les creyó.