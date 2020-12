Hoy destapan a Rocha Moya como candidato a gobernador por Morena

Hoy lo oficializa Morena. Parece que Morena ya encontró el camino. Hoy anunciarán a quien será su candidato a Gobernador. Y será Rubén Rocha Moya. ¿Sorpresa? ¡Claro que no! Sorpresa hubiera sido que Rocha Moya no resultara designado candidato a gobernador. Aunque tuvo sus contratiempos, porque algo no cuadraba. Ahora habrá que ver qué pasará con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que le apostó todo para alcanzar la candidatura a gobernador.

Carretadas de dinero se gastaron con espectaculares que ordenó instalar a lo largo y ancho de todo el estado. Publicidad por todos lados. Y qué hará Morena con Gerardo Vargas Landeros, que primero renunció al PRI. Luego se fue a Redes Progresistas (RSP), y al ver que le habían negado el registro, renunció a ellas. Después, seguro se arrepintió porque el INE finalmente aceptó otorgar el registro a RSP. Entonces, Vargas Landeros se lanzó a Morena. Hasta se registró como aspirante a la gubenatura. Y no lo dejaron pasar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No preguntamos qué pasará con Imelda Castro, porque seguro, nada. O de Yadira Marcos, también nada. Y ni se diga de Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, que desde antes se descartó al señalar que si no se le hacía la candidatura a gobernador, entonces buscaría la reelección. Lo que aún no se anuncia oficialmente son las alianzas que habrán de registrarse a más tardar mañana. Aunque ya muchos lo saben. Pero pudiera haber sorpresas.

Morena y su gallinero municipal. Se alborotó el gallinero en Mazatlán. En Morena ya brincaron aspirantes a ocupar la silla del “Químico”. Dos reciclados, el exalcalde sustituto de Mazatlán Gerardo Rosete, que estuvo en una parte de tristemente recordado “Trienio de locura”, que arrancó con el desaforado Jorge Rodríguez Pasos. Desde su taquería, Rosete levantó la mano. Otro reciclado es David González Torrentera. Él ya participó como candidato independiente.

Y perdió. Luego se fue a Morena y con el actual alcalde Luis Guillermo Benítez hizo el “uno, dos”. Pero se pelearon. González Torrentera, al que llegaron a llamar “el presidentito”, salió de la Secretaría de Promoción Económica en Mazatlán. Ahora levanta la mano para ser candidato a la alcaldía. Claro, con Morena. Y está “El Químico”, que buscaría su reelección. O algunos comentan en bajo tono que pudiera pujar para que fuera su pareja.

Fracasan los llamados. Pues el “pueblo sabio” pareciera que ya decidió. Con la cercanía de la Navidad, los centros comerciales, mercados, tiendas departamentales y tianguis están registrando la presencia récord de clientes. No hay respeto a la distancia que deberían de guardar entre una y otra persona. Muchos no utilizan el cubrebocas. La ignorancia impera.

Pero también la negligencia e incapacidad del gobierno por no poder establecer reglas que se respeten o se respeten. Por esta situación, los riesgos de contagios están presentes. En Sinaloa pareciera no entenderse que en otros estados ya comenzaron a cerrar negocios, a restringir horarios a bares, antros, restaurantes.

En Mazatlán pareciera que la pandemia no existe. Pero el número de muertos se sigue presentando día con día. Los números de esta larga lista de fallecidos no parecen terminar. Por la irresponsabilidad de todos, esta Navidad y Año Nuevo pudieran ser las más tristes de nuestra vida.

¿Cuantos más? México llegó ayer a los 118 mil 598 mexicanos muertos y un millón 325 mil 915 contagios confirmados. Aunque se habla del doble en contagios y muertos. Mientras se reitera el peligro en la intensidad del coronavirus, el presidente sigue en giras de trabajo y la gente en sus compras por Navidad.