Hoy el alcalde de Mazatlán rendirá informe por el Carnaval

Como Pilatos. Hoy a las 09:0 horas, en la sala de cabildo, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dará un informe de resultados sobre el Carnaval. No es difícil adivinar algunos pormenores del reporte. Ya desde días antes, el munícipe había adelantado que la celebración era todo un éxito y que impondría récords de asistencia. Habrá que esperar, sin embargo, a conocer sus argumentos sobre el descontrolado aforo a la zona de baile, especialmente durante el lunes de carnaval, cuando cantó “El Coyote” dentro de la zona de Olas Altas. El secretario del Ayuntamiento, Édgar González, ya endosó el caso a los ciudadanos deseosos de la fiesta. Dijo que cuando se intentó imponer el tope de 70 por ciento de ingreso, las personas empezaron a meterse por las zonas rocosas de la playa. Es difícil creer que con todo el despliegue de fuerzas policiacas no se pudo detener a los asistentes para que, no solo acataran las disposiciones, sino para evitar que pusieran su seguridad en riesgo. Claro, es más fácil dejar al pueblo a sus anchas y después, como Pilatos, lavarse las manos.

El temor. Ya lo había advertido el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, que todo el esfuerzo para vigilar los protocolos preventivos durante el carnaval se diluirían ante la masiva asistencia de personas. Ahora habrá que ver si su otra predicción también se constata. Durante el arranque del plan de seguridad sanitaria refirió que a la alegría del pueblo le seguiría un aumento de nuevos casos activos, y posiblemente, hasta más muertes por complicaciones relacionadas con esa enfermedad. Solo hay que ver las fotografías de la marea humana que atestó las zonas de fiesta como para temer lo peor: miles de personas en completo relajamiento, sin ni un centímetro de espacio entre ellas, sin uso de cubrebocas, menos gel antibacterial. Lo peor es que el efecto se podría dejar sentir en el resto de la entidad, pues los asistentes venían de todos los municipios de Sinaloa y otros estados. Ojalá y el funcionario no atine en sus augurios.

Regañados. ¿Recuerda la crisis que vivió el Ayuntamiento de Mazatlán al inicio de la nueva administración de Luis Guillermo Benítez Torres por las demandas de respeto que argumentaban los regidores de oposición? Pues resulta que ahora, los ediles tendrán que disculparse ante el munícipe. El Tribunal Electoral del Estado determinó por mayoría de votos rechazar la queja de los regidores en contra de Benítez Torres por supuesta violencia política. Sobre el mismo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó la queja del alcalde en contra de los regidores por obstrucción de funciones y ordenó a estos que en lo sucesivo se abstengan de ejercer acciones que afecten las funciones del presidente municipal. Como quien dice, pues, “los malos de la película” resultaron los ediles de oposición (en su mayoría del Partido Sinaloense [PAS]), quienes exigían que el presidente municipal compartiera con esa organización política el nombramiento de funcionarios como parte de los acuerdos electorales pactados para apoyar su candidatura por la reelección en la alcaldía.

La buena. Durante la conferencia semanera que realizó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en Culiacán, informó que ya estaba lista la convocatoria para licitar la reconstrucción del puente El Quelite. El mandatario afirmó que se cuentan con los recursos públicos necesarios para dar los adelantos necesarios para echar andar el proyecto. Sin duda, es una buena noticia para los habitantes de esa comunidad convertida en destino de turismo rural. Durante los últimos meses han tenido que usar el antiguo camino, que no es otro más que el cauce seco del río. El temor obvio es que llegue la temporada de lluvia y queden incomunicados. El gobierno de Rocha Moya tendrá que ser muy vigilante de la calidad de la obra, pues la zona sur del estado tiene experiencias muy desagradables con la construcción de puentes. Solo hay que recordar el caso del puente Monte Alto, en Rosario, que no resistió la primera creciente, apenas pocos días después d su inauguración.