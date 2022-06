Hoy, elección de líderes de módulo de riego

Cuando el regidor Carlos Roberto Valle Saracho anunció su renuncia a la coordinación de regidores del Partido Sinaloense en Ahome ocultó por omisión involuntaria o intencional el nombre de quien le sugirió y presionó para que ya no le sacara cosas al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Sin embargo, quedó comprometido con su propio discurso y lo tuvo que revelar: el líder moral o real del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Muchos dicen que Valle Saracho tuvo la forma de hacer el deslinde sin evidenciar a Cuen Ojeda, quien le dio la confianza pese a que algunos le advirtieron que tarde o temprano lo iba a traicionar, le iba a dar la espalda cuando ya no lo ocupara. En lugar de hacerles caso, el líder estatal del PAS hasta lo hizo regidor. Y así le pagó, pero todavía dice ser su amigo. Para esos amigos.

En realidad, Valle Saracho no engaña a varios. Cualquier pretexto quería para abrirse de Cuen Ojeda porque dicen que ya ve que el PAS en el 2024 no la va a hacer y ya anda queriendo colarse a donde sí considera que hay futuro. El problema es el nivel de confianza y credibilidad que genera. Además, el peso político. Y este no lo tiene, pero cree que sí.

De fiesta están los pasistas con el deslinde que hizo Valle Saracho del partido. Según ellos, este ya era una losa de la que se tenían que deshacerse, pero lo hizo solito bajo el cuento de que no sacrifica la libertad de expresión. Eso no decía cuando no dejaba ni a sol ni a sombra a Cuen Ojeda para que lo hiciera candidato. Y le juraba lealtad, lo que Cuen Ojeda dijera lo acataría. Nomás agarró sangrita y se le olvidó. Ya algunos pasistas lo retan a que si se dice muy digno y honesto pues que lo demuestre con un solo acto: que pida licencia como regidor que le pertenece al PAS. Que se sienten porque parados se van a cansar.

La elección para definir a la nueva directiva del Módulo de Riego número 2 del Valle del Carrizo se llevará a cabo hoy en medio de un ambiente de tensión y emoción propio en este tipo de ejercicios. La presidencia del organismo hidroagrícola la disputan tres: Epifanio Machado, Alberto Escalante y Eduardo Leal. De los 17 delegados, dicen que hay cinco que van a definir la votación si es que no hay una sorpresa de que antes de que se lleve a cabo la reunión se arreglan para todos salir ganando. Es decir, repartirse las posiciones. De ocurrir esto, ya no sería novedad.

Expectación hay también sobre la dinámica que habrá en las asambleas informativas de la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo. Ya mañana iniciarán estas. Será en el Cerro Cabezón y Juan José Ríos, Guasave; Charay, El Fuerte, y Carrizo Grande, Santa Cruz, 5 de Mayo y el campo pesquero El Colorado, Ahome. Se habla que los funcionarios de las dependencias de la organización de la consulta solo van a informar del proyecto, pero podría darse ciertas alegatas de los que están a favor y en contra. Lo bueno va a estar el 9 y 10 de julio cuando se lleven a cabo las asambleas consultivas que parece que van a ser las que definirán el rumbo de la planta de fertilizantes. Hay que ir agarrando asiento para esas fechas.