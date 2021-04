Hoy empieza

Aunque hoy pudiera parecer un domingo como cualquier otro (o tal vez con un poquito más de bajón para los que se les acabaron las vacaciones), es uno completamente diferente.

Este domingo arrancaron las campañas políticas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sé que muchos dirán “ahí viene el choro de siempre”, pero la verdad es que si es algo importantísimo; tan importante como hablar de cuidarte a ti mismo, al medio ambiente o a tu familia.

Leer más: Berna Antelo arranca campaña en la sindicatura más olvidada del municipio de Ahome

Desafortunadamente hablar de política en tiempos electorales para muchos es un tema de flojera, que porque siempre es la misma, o que no ven ningún cambio real y demás o que mejor ni conocer al candidato porque en cuanto gane se desaparece. La credencial de elector se vuelve simplemente la identificación para pasar al antro... Pero ahora ni antros hay, entonces mejor ni se molestan.

Por lo mismo, quisiera compartir casi casi que parafraseado un discurso que hizo Barack Obama el año pasado para los graduados de Brut. Porque además de ser un discurso por una persona muy interesante, siento que refleja muy asertivamente la situación en la que estamos... Y hacia donde estaría bien dirigirnos.

El ex-presidente de los Estados Unidos hace una gran reflexión sobre como la situación en la que estamos viviendo ha cambiado la manera en la que camina el mundo y como nosotros, los jóvenes, somos un engrane importante en este mecanismo que se llama país.

La forma en la que hoy en día el “eres muy joven para entenderlo” no aplica en muchas situaciones porque TODOS estamos viviendo esto juntos, independientemente de la edad todos estamos intentando salir adelante, todos con completamente todo en juego.

También Hoy en día tenemos que entender las pasadas formas de gobernar y trabajar pueden ser una gran ayuda y traer grandes aprendizajes, pero también pueden quedarse algo anticuados. Depende de nosotros cambiarlos y no quedarnos ahí, sino también crear diálogo, porque la verdad es que las personas al mando no tienen todas los respuestas y a veces tampoco las preguntas adecuadas.

La misma historia nos ha comprobado que sabemos salir adelante a pesar de guerras y tragedias, siempre hay algo que nos ayuda a superar la incertidumbre y es la juventud echada para delante que toma acción de cualquier manera que puede para cambiar la situación en la que esta.

Finalmente en el video, Obama da tres consejos a las nuevas generaciones. No les diré los tres peros si el que más me llamó la atención que fue “hagan lo que crean que es correcto”. Con esto no se refiere a lo que sea más fácil, sino a lo que te deje dormir en paz en la noche, lo que fomente los valores que tenemos, lo que ayude a ti y a los demás, a los que estamos y a los que vienen.

Por eso, termino pidiéndole a todos pero más a los de mis generaciones que sí se tomen las elecciones en serio.

No medimos el peso de nuestra participación hasta que se nos limitan las oportunidades de crecer.

Leer más: Video. Así fue el arranque de campaña de Mario Zamora Gastélum para la gubernatura de Sinaloa

Así que pregunten, averigüen e involúcrense. Voten por el que más les convenza... Pero voten. Las elecciones pueden ser en dos meses pero el cambio empieza desde hoy. Empieza con nosotros, empieza con nuestras decisiones