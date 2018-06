Hoy es la prueba de fuego para el Tricolor

Con restaurantes repletos, esta mañana la selección mexicana tendrá su prueba de fuego en la primera ronda del Mundial de futbol Rusia 2018, al medirse a Suecia por su boleto a la fase de octavos de final.El Tricolor necesita únicamente de la igualada para asegurar el sitio de honor, pero los suecos van con todo por la victoria, algo que pondrá a prueba el nivel competitivo de los nuestros que en los dos primeros juegos sin llegar a la perfección han sido muy buenos.Se anticipa un duro compromiso para México, porque Suecia ha demostrado que cuenta con un futbol muy ordenado y con solidez defensiva; sin embargo, hoy no le queda otra más que la de proponer al frente, porque a ellos no les sirve de nada la igualada.Obviamente, si se abren le favorecerá muy bien a los aztecas que arriba cuentan con jugadores veloces y desequilibrantes como Hirving Lozano y Jesús Corona.En lo particular, sentimos que al Tricolor le favorecerá el tanteador de esta mañana y le pronosticamos una victoria o el empate; sin embargo, ya sabe usted que este Mundial se ha caracterizado por las sorpresas y ojalá hoy no suceda, porque de lo contrario el Tri podría quedar eliminado.conquistar tantos títulos como lo ha hecho Seisa desde que llegó a la categoría Grand Máster. Es algo muy difícil de alcanzar y refleja que los que están al frente de dicho escuadrón han sabido armar un plantel consistente, diseñado para ganar en cada competencia que participan.Son un total de 15 trofeos los que acumula el cuadro electricista en su paso por las ligas Grand Máster, Máster, Oro Máster, Diamante y Platino, con el mismo nombre de batalla y con una misma base de futbolistas que han conformado un tremendo trabuco.En la división para jugadores de 60 años ya tienen dos años el conjunto de Seisa y en ese tiempo ha sido el campeón en el torneo municipal y en la Liga de verano, para confirmar su jerarquía.Si mantiene esa misma filosofía de cuadro ganador, no dudamos de que seguirá ampliando su número de campeonatos en la Platino y en las categorías que le restan por disputar, como son la Platino Plus y Ultra Plus, desde luego siempre y cuando su patrocinador, el ingeniero Antonio Lizárraga, director general de Seisa, no se canse.Por los rumbos de la categoría Ultra Plus, la que aglutina a los jugadores de mayor edad (68 años y mayores) a partir de esta tarde en el local y hora de costumbre se está citando a los delegados de los equipos para la primera reunión oficial con miras al torneo de verano 2018. En este naciente circuito, el representativo de Eldorado-Milán ha impuesto su poderío al ganar el torneo promocional y el primer torneo oficial, curiosamente derrotando en ambas finales a su similar de Pumas-UAS que intentará en el verano quitarse la jefatura de los licheros.